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مسؤول روسي: العلاقات بين موسكو وبكين تمثل أيديولوجية جديدة
مسؤول روسي: العلاقات بين موسكو وبكين تمثل أيديولوجية جديدة
سبوتنيك عربي
صرح بوريس تيتوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية الصينية للصداقة... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:27+0000
2025-06-18T12:27+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
حصري
الصين
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وقال تيتوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025": "روسيا والصين لا تنفصلان، وهذا مرتبط بمجالات عديدة. أعتقد أن المجال الاقتصادي، وإن كان بالغ الأهمية، ليس الأهم، الأهم هو التفاهم المتبادل، وفهم الأفكار والمهام والمشاكل المشتركة، وكيفية التعامل معها".وأضاف: "هذه أيديولوجية عالمية جديدة. أيديولوجية ذات طابع علمي أكبر، واهتمام أكبر برفع مستوى المعيشة في بلدانهم".وتابع تيتوف: "كان الأمريكيون رواد نموذج التنمية السابق خلال فترة الانتقال. ركّز هذا النموذج على العملة، ركّز على الربح، كان يعتقد إذا كسبت المال فسيكون لدى الجميع مايكفي من المال لحياة طبيعية، لكن هذا ليس صحيحا، فليس دائما التركيز على الربح يؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة العام في البلاد".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري، تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025نائب مدير "روسيا سيغودنيا": منتدى بطرسبورغ سيت
https://sarabic.ae/20250618/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يلتقي-غدا-بوزير-الطاقة-السعودي-على-هامش-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101786763.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, حصري, الصين
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, حصري, الصين

مسؤول روسي: العلاقات بين موسكو وبكين تمثل أيديولوجية جديدة

12:27 GMT 18.06.2025
© Sputnikالممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية، بوريس تيتوف
الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية، بوريس تيتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik
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حصري
صرح بوريس تيتوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية، أن "العلاقات بين روسيا والصين، تمثل أيديولوجية جديدة، ونحن لا ننفصل رغم الخطط الأمريكية".
وقال تيتوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025": "روسيا والصين لا تنفصلان، وهذا مرتبط بمجالات عديدة. أعتقد أن المجال الاقتصادي، وإن كان بالغ الأهمية، ليس الأهم، الأهم هو التفاهم المتبادل، وفهم الأفكار والمهام والمشاكل المشتركة، وكيفية التعامل معها".
وأضاف: "هذه أيديولوجية عالمية جديدة. أيديولوجية ذات طابع علمي أكبر، واهتمام أكبر برفع مستوى المعيشة في بلدانهم".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي غدا بوزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
12:10 GMT
وتابع تيتوف: "كان الأمريكيون رواد نموذج التنمية السابق خلال فترة الانتقال. ركّز هذا النموذج على العملة، ركّز على الربح، كان يعتقد إذا كسبت المال فسيكون لدى الجميع مايكفي من المال لحياة طبيعية، لكن هذا ليس صحيحا، فليس دائما التركيز على الربح يؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة العام في البلاد".
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري، تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".
انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
نائب مدير "روسيا سيغودنيا": منتدى بطرسبورغ سيت
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