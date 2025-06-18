مسؤول روسي: العلاقات بين موسكو وبكين تمثل أيديولوجية جديدة
© Sputnikالممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية، بوريس تيتوف
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صرح بوريس تيتوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية، أن "العلاقات بين روسيا والصين، تمثل أيديولوجية جديدة، ونحن لا ننفصل رغم الخطط الأمريكية".
وقال تيتوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025": "روسيا والصين لا تنفصلان، وهذا مرتبط بمجالات عديدة. أعتقد أن المجال الاقتصادي، وإن كان بالغ الأهمية، ليس الأهم، الأهم هو التفاهم المتبادل، وفهم الأفكار والمهام والمشاكل المشتركة، وكيفية التعامل معها".
🟠بوريس تيتوف: العلاقات بين روسيا والصين تمثل أيديولوجية جديدة، ونحن لا ننفصل رغم الخطط الأمريكية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 18, 2025
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية، بوريس تيتوف، في… https://t.co/4htMmTFlHo pic.twitter.com/OSovT7JhjE
وأضاف: "هذه أيديولوجية عالمية جديدة. أيديولوجية ذات طابع علمي أكبر، واهتمام أكبر برفع مستوى المعيشة في بلدانهم".
وتابع تيتوف: "كان الأمريكيون رواد نموذج التنمية السابق خلال فترة الانتقال. ركّز هذا النموذج على العملة، ركّز على الربح، كان يعتقد إذا كسبت المال فسيكون لدى الجميع مايكفي من المال لحياة طبيعية، لكن هذا ليس صحيحا، فليس دائما التركيز على الربح يؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة العام في البلاد".
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري، تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".