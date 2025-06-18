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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
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صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
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https://sarabic.ae/20250618/وزير-الزراعة-المصري-لـسبوتنيك-لدينا-علاقات-مميزة-وشراكات-قديمة-ومتواصلة-مع-روسيا-1101751019.html
وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات مميزة وشراكات قديمة ومتواصلة مع روسيا
وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات مميزة وشراكات قديمة ومتواصلة مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الزراعة المصري علاء فاروق، بأن التبادل التجاري الزراعي لبلاده مع روسيا، يشهد نموًا متميزًا، موضحًا أن إجمالي الصادرات المصرية لروسيا بلغ 799,853 طنا،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T08:00+0000
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وأضاف الوزير المصري في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقًا، أن "الصادرات المصرية لروسيا تمثل 16% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية".وأشار إلى أن "البطاطس الطازجة تتصدر قائمة الصادرات لروسيا بـ429,943 طنا، تليها الموالح بـ288,594 طنا، والبصل الطازج بـ30,502 طن، أما الواردات من روسيا فيتصّدرها القمح بـ3.02 مليون طن، والأخشاب بـ246,170 طنا".وأوضح وزير الزراعة المصري أنه توجد مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون عدة مع الجانب الروسي، من أبرزها، مذكرة تفاهم في مجال تنظيم تبادل البيانات والمنتجات النباتية، والتي وُقّعت في العام 2007، وإجراءات تنظيم الفحص المشترك قبل الشحن للمنتجات المصدّرة لروسيا وتعود إلى العام 2008، وبروتوكول الاشتراطات الفنية لتصدير البطاطس المصرية لروسيا، وهو موقّع في العام 2012، وأيضا مذكرة تعاون في مجال ضمان مطابقة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والتي تعود لعام 2010.
https://sarabic.ae/20250521/يضاعف-صادراتها-الزراعية-مصر-تعلن-موعد-تشغيل-مشروع-الدلتا-الجديدة-1100815057.html
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روسيا, مصر, حصري, الأخبار, العالم العربي
روسيا, مصر, حصري, الأخبار, العالم العربي

وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات مميزة وشراكات قديمة ومتواصلة مع روسيا

08:00 GMT 18.06.2025
© Photoوزير الزراعة المصري، علاء فاروق
وزير الزراعة المصري، علاء فاروق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
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صرح وزير الزراعة المصري علاء فاروق، بأن التبادل التجاري الزراعي لبلاده مع روسيا، يشهد نموًا متميزًا، موضحًا أن إجمالي الصادرات المصرية لروسيا بلغ 799,853 طنا، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 10 يونيو/ حزيران 2025، في حين بلغت الواردات من روسيا 3,299,454 طنا، لتصل قيمة التبادل الإجمالي إلى 4.1 مليون طن.
وأضاف الوزير المصري في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقًا، أن "الصادرات المصرية لروسيا تمثل 16% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية".
وأشار إلى أن "البطاطس الطازجة تتصدر قائمة الصادرات لروسيا بـ429,943 طنا، تليها الموالح بـ288,594 طنا، والبصل الطازج بـ30,502 طن، أما الواردات من روسيا فيتصّدرها القمح بـ3.02 مليون طن، والأخشاب بـ246,170 طنا".
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وأكد الوزير فاروق، قائلا: "لدينا علاقات مميزة وشراكات قديمة ومتواصلة مع الجانب الروسي، وفي الوقت الراهن، يتم العمل على استيفاء الموافقات الأمنية اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الروسي في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية".

وأوضح وزير الزراعة المصري أنه توجد مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون عدة مع الجانب الروسي، من أبرزها، مذكرة تفاهم في مجال تنظيم تبادل البيانات والمنتجات النباتية، والتي وُقّعت في العام 2007، وإجراءات تنظيم الفحص المشترك قبل الشحن للمنتجات المصدّرة لروسيا وتعود إلى العام 2008، وبروتوكول الاشتراطات الفنية لتصدير البطاطس المصرية لروسيا، وهو موقّع في العام 2012، وأيضا مذكرة تعاون في مجال ضمان مطابقة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والتي تعود لعام 2010.
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