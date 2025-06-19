https://sarabic.ae/20250619/إيران-تأمر-بإخلاء-القناة-14-الإسرائيلية-وتلوح-باستهدافها-صاروخيا-1101850767.html
إيران تأمر بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية وتلوح باستهدافها صاروخيا
إيران تأمر بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية وتلوح باستهدافها صاروخيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن "القوات الإيرانية، أصدرت أوامر عاجلة بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية"، واصفة ذلك بـ"الإجراء الضروري والفوري"، على حد... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T19:12+0000
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وجاء في تلك الوسائل، نقلا عن القوات الإيرانية، أن "القناة تعد منبرا دعائيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتدعم جميع سياساته"، ووصفتها بأنها "مركز لدعم الإرهاب".وأكد التحذير الإيراني أن "القناة ستكون هدفا لهجمات صاروخية خلال الأيام المقبلة"، داعيًا إلى "إخلاء مبانيها بشكل عاجل وعدم العودة إليها"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ويوم الاثنين الماضي، استهدفت الضربات الإسرائيلية على طهران، مجمع الإذاعة والتلفزيون، الواقع شمال العاصمة الإيرانية.وأكد التلفزيون الإيراني "استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بـ "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250617/وقفة-تضامنية-إعلامية-في-لبنان-استنكارا-للاعتداء-الإسرائيلي-على-مقر-التلفزيون-الإيراني-1101762050.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تأمر بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية وتلوح باستهدافها صاروخيا
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن "القوات الإيرانية، أصدرت أوامر عاجلة بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية"، واصفة ذلك بـ"الإجراء الضروري والفوري"، على حد وصفها.
وجاء في تلك الوسائل، نقلا عن القوات الإيرانية، أن "القناة تعد منبرا دعائيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتدعم جميع سياساته"، ووصفتها بأنها "مركز لدعم الإرهاب".
وأكد التحذير الإيراني أن "القناة ستكون هدفا لهجمات صاروخية خلال الأيام المقبلة"، داعيًا إلى "إخلاء مبانيها بشكل عاجل وعدم العودة إليها"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ويوم الاثنين الماضي، استهدفت الضربات الإسرائيلية على طهران، مجمع الإذاعة والتلفزيون، الواقع شمال العاصمة الإيرانية.
وأكد التلفزيون الإيراني "استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بـ "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.