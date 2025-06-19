https://sarabic.ae/20250619/إيران-تأمر-بإخلاء-القناة-14-الإسرائيلية-وتلوح-باستهدافها-صاروخيا-1101850767.html

إيران تأمر بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية وتلوح باستهدافها صاروخيا

إيران تأمر بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية وتلوح باستهدافها صاروخيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن "القوات الإيرانية، أصدرت أوامر عاجلة بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية"، واصفة ذلك بـ"الإجراء الضروري والفوري"، على حد... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T19:12+0000

2025-06-19T19:12+0000

2025-06-19T19:12+0000

إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082394427_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_842f37cff25cd5a865f97ddc1d14c877.jpg

وجاء في تلك الوسائل، نقلا عن القوات الإيرانية، أن "القناة تعد منبرا دعائيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتدعم جميع سياساته"، ووصفتها بأنها "مركز لدعم الإرهاب".وأكد التحذير الإيراني أن "القناة ستكون هدفا لهجمات صاروخية خلال الأيام المقبلة"، داعيًا إلى "إخلاء مبانيها بشكل عاجل وعدم العودة إليها"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ويوم الاثنين الماضي، استهدفت الضربات الإسرائيلية على طهران، مجمع الإذاعة والتلفزيون، الواقع شمال العاصمة الإيرانية.وأكد التلفزيون الإيراني "استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بـ "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250617/وقفة-تضامنية-إعلامية-في-لبنان-استنكارا-للاعتداء-الإسرائيلي-على-مقر-التلفزيون-الإيراني-1101762050.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم