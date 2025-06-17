https://sarabic.ae/20250617/وقفة-تضامنية-إعلامية-في-لبنان-استنكارا-للاعتداء-الإسرائيلي-على-مقر-التلفزيون-الإيراني-1101762050.html

وقفة إعلامية في صور اللبنانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على تلفزيون إيران.. فيديو

وقفة إعلامية في صور اللبنانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على تلفزيون إيران.. فيديو

سبوتنيك عربي

نُظمت وقفة تضامنية إعلامية في مدينة صور جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، استنكارًا للاعتداء الإسرائيلي، الذي استهدف مقر الإذاعة والتلفزيون الإيراني. 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T20:54+0000

2025-06-17T20:54+0000

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وجاءت الوقفة للتأكيد على "دعم الإعلام المقاوم في إيران، الذي يواصل نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال"، بمشاركة عدد من الشخصيات الإعلامية والرسمية وناشطين.وفي هذا السياق، قال الصحفي اللبناني بلال قشمر، لـ"سبوتنيك"، إن "كل من ينتمي إلى قضية، لا سيما الإعلاميين، سيدفع ثمن التزامه بها. نحن في جنوب لبنان عانينا طويلًا من الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الإعلاميين والمدنيين، ولذلك لم نُفاجأ بالهجوم على التلفزيون الإيراني".من جانبه، أشار الصحفي البريطاني ستيف سويني، إلى أن "ما شهدناه اليوم هو فعالية في غاية الأهمية، تضامنا مع الصحفيين الإيرانيين، خصوصًا بعد الهجوم الوحشي الذي شنّه الصهاينة والإمبرياليون الليلة الماضية، والذي مثّل جريمة حرب باستهدافه مؤسسة إعلامية".وأضاف: "كان مشهدًا مفعمًا بالصمود والتحدي، أن تعود المذيعة إلى الهواء بعد دقائق من الهجوم. هذا هو المعنى الحقيقي لشعار المرأة، الحياة، الحرية، لا كما يصوّره الغرب الليبرالي. إن الهجمات على الإعلاميين ليست معزولة، بل هي جزء من سياق أوسع لاستهداف الحقيقة".وأشار الصحفي البريطاني إلى أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا على يد الصهاينة خلال العامين الماضيين يفوق من سقطوا في الحربين العالميتين، وفي فيتنام وأفغانستان والعراق"، على حد قوله.أما مسؤول الإعلام في "حزب الله" في الجنوب، سلمان حرب، فأكد أن "هذه الوقفة التضامنية من هذه الأرض بالذات، موجّهة إلى الشعب الإيراني عامة، وإلى التلفزيون الإيراني خاصة. نحن نعلم، من خلال تجربتنا في لبنان، حجم المعاناة التي يواجهها الإعلاميون، ولدينا شهداء وجرحى في هذا المجال، تمامًا كما المدنيين والممرضين، فالعدو واحد، بثقافته وغطرسته وعداوته للحقيقة".وتابع المسؤول الإعلامي اللبناني: "إنه (الجيش الإسرائيلي) يعمل على تكميم الأفواه، لأن الكلمة الحرة توثّق جرائمه، والكاميرا تنقل وحشيته. من يعجز عن الإقناع بالحجة، يلجأ إلى القمع، لأنه ببساطة لا يملك الحق".

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