https://sarabic.ae/20250617/مكتب-الرئيس-الإيراني-الأسبق-أحمدي-نجاد-ينفي-أنباء-اغتياله-1101759152.html

مكتب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ينفي أنباء اغتياله

مكتب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ينفي أنباء اغتياله

سبوتنيك عربي

نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم الثلاثاء، ما تواتر من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية تزعم... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T18:43+0000

2025-06-17T18:43+0000

2025-06-17T18:44+0000

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ونقل التلفزيون الإيراني عن مكتب نجاد، مساء اليوم الثلاثاء، قوله إن "الحديث حول اغتيال نجاد، غير صحيح وهو كذبة كاملة".وكانت وسائل إعلام غربية وإقليمية قد تداولت أنباء تفيد بمقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، بالرصاص في أحد شوارع طهران.ويأتي هذا، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا طلائي‌، اليوم الثلاثاء، أن "القوات المسلحة استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ في هجومها اليوم على الكيان الصهيوني، والعدو لم يتمكن من رصده".وتابع العميد طلائي: "العملية التي نفذها الحرس الثوري اليوم تُعد من مؤشرات قوة قواتنا المسلحة، وهي تعكس التفوق الاستخباري لهذه القوات، فقد تم استهداف مركز أمني واستخباري للكيان بصاروخ موجه، رغم الحماية الدفاعية المكثفة التي يشارك فيها الأمريكيون، ما يدل على هشاشة الكيان وضعفه".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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