https://sarabic.ae/20250619/إيران-تعلن-بدء-الموجة-الـ15-من-عملية-الوعد-الصادق-3-1101839095.html

إيران تعلن بدء الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 3"

إيران تعلن بدء الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 3"

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن بدء مرحلة جديدة من الهجمات المركبة، التي تنفذ باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع عسكرية ومراكز... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T15:01+0000

2025-06-19T15:01+0000

2025-06-19T15:04+0000

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وأوضح البيان أن "الهجوم الجوي لا يزال مستمرا، إذ يجري استخدام أكثر من 100 طائرة مسيّرة قتالية وانتحارية، مع تركيز الضربات على أنظمة الدفاع الصاروخي في المدينتين".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات الصاروخية المؤثرة ستتواصل بشكل تصاعدي وفق خطة عسكرية تم إعدادها مسبقا"، مشددًا على أن "العمليات الحالية تمثل تصعيدًا نوعيًا في استهداف البنية العسكرية الإسرائيلية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الأربعاء، أن "الدفعة 14 من عملية الوعد الصادق 3، ضد إسرائيل، كانت هجومًا مركبا من الصواريخ والمسيّرات الانتحارية".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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https://sarabic.ae/20250619/إيران-تلوح-مجددا-بإغلاق-مضيق-هرمز-ردا-على-العدوان-الإسرائيلي-1101826387.html

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