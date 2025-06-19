https://sarabic.ae/20250619/البيت-الأبيض-يعلق-على-موعد-قرار-ترامب-بشأن-الهجوم-المحتمل-على-إيران-1101846713.html
البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران
البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران
سبوتنيك عربي
صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ قرارًا بشأن هجوم محتمل على إيران، خلال الأسبوعين المقبلين. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T18:13+0000
2025-06-19T18:13+0000
2025-06-19T18:13+0000
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وأضافت في إفادة صحفية: "تلقيت رسالة مباشرة من الرئيس، وأقتبس منها، بناء على وجود احتمال كبير لإجراء مفاوضات مع إيران، قد تعقد أو لا تعقد في المستقبل القريب، سأتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنت سأتحرك (لمهاجمة إيران) أم لا، خلال الأسبوعين المقبلين. هذا اقتباس مباشر من الرئيس إليكم جميعا اليوم".وأوضحت ليفيت، حول نهج واشنطن تجاه إيران، أن الرئيس الأمريكي، "دائمًا يهتم بالحلول الدبلوماسية لمشاكل الصراعات العالمية في هذا العالم، وهو أيضًا صانع السلام الرئيسي، فهو يدعو إلى السلام عن طريق القوة. ولذلك، إذا أتيحت فرصة للدبلوماسية، فسيستغلها الرئيس دائمًا. لكنه لا يخشى استخدام القوة".وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أؤكد أن الاتصالات جارية. وكما تعلمون، عُقدت حتى الآن 6 جولات من المفاوضات، مباشرة وغير مباشرة".وأفادت بأن "الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية وزعزعة استقرار المنطقة".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250619/نتنياهو-إسرائيل-متقدمة-على-الجدول-الزمني-في-عمليتها-ضد-إيران-1101845776.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران
صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ قرارًا بشأن هجوم محتمل على إيران، خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضافت في إفادة صحفية: "تلقيت رسالة مباشرة من الرئيس، وأقتبس منها، بناء على وجود احتمال كبير لإجراء مفاوضات مع إيران، قد تعقد أو لا تعقد في المستقبل القريب، سأتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنت سأتحرك (لمهاجمة إيران) أم لا، خلال الأسبوعين المقبلين. هذا اقتباس مباشر من الرئيس إليكم جميعا اليوم".
وأشارت ليفيت إلى "اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنه أن ينهي تخصيب اليورانيوم وقدرات الأسلحة النووية".
وأوضحت ليفيت، حول نهج واشنطن تجاه إيران، أن الرئيس الأمريكي، "دائمًا يهتم بالحلول الدبلوماسية لمشاكل الصراعات العالمية في هذا العالم، وهو أيضًا صانع السلام الرئيسي، فهو يدعو إلى السلام عن طريق القوة. ولذلك، إذا أتيحت فرصة للدبلوماسية، فسيستغلها الرئيس دائمًا. لكنه لا يخشى استخدام القوة".
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أؤكد أن الاتصالات جارية. وكما تعلمون، عُقدت حتى الآن 6 جولات من المفاوضات، مباشرة وغير مباشرة".
وأكدت المتحدثة باس البيت الأبيض أن " ترامب لا يخشى استخدام القوة ضد إيران إذا لزم الأمر".
وأفادت بأن "الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية وزعزعة استقرار المنطقة".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.