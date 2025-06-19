https://sarabic.ae/20250619/البيت-الأبيض-يعلق-على-موعد-قرار-ترامب-بشأن-الهجوم-المحتمل-على-إيران-1101846713.html

البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران

البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران

سبوتنيك عربي

صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ قرارًا بشأن هجوم محتمل على إيران، خلال الأسبوعين المقبلين. 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T18:13+0000

2025-06-19T18:13+0000

2025-06-19T18:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إيران

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وأضافت في إفادة صحفية: "تلقيت رسالة مباشرة من الرئيس، وأقتبس منها، بناء على وجود احتمال كبير لإجراء مفاوضات مع إيران، قد تعقد أو لا تعقد في المستقبل القريب، سأتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنت سأتحرك (لمهاجمة إيران) أم لا، خلال الأسبوعين المقبلين. هذا اقتباس مباشر من الرئيس إليكم جميعا اليوم".وأوضحت ليفيت، حول نهج واشنطن تجاه إيران، أن الرئيس الأمريكي، "دائمًا يهتم بالحلول الدبلوماسية لمشاكل الصراعات العالمية في هذا العالم، وهو أيضًا صانع السلام الرئيسي، فهو يدعو إلى السلام عن طريق القوة. ولذلك، إذا أتيحت فرصة للدبلوماسية، فسيستغلها الرئيس دائمًا. لكنه لا يخشى استخدام القوة".وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أؤكد أن الاتصالات جارية. وكما تعلمون، عُقدت حتى الآن 6 جولات من المفاوضات، مباشرة وغير مباشرة".وأفادت بأن "الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية وزعزعة استقرار المنطقة".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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