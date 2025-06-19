https://sarabic.ae/20250619/نتنياهو-إسرائيل-متقدمة-على-الجدول-الزمني-في-عمليتها-ضد-إيران-1101845776.html

نتنياهو: إسرائيل "متقدمة على الجدول الزمني" في عمليتها ضد إيران

نتنياهو: إسرائيل "متقدمة على الجدول الزمني" في عمليتها ضد إيران

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن العملية العسكرية ضد إيران، تسير بوتيرة أسرع من المخطط لها، مؤكدًا أن إسرائيل "متقدمة على الجدول الزمني من حيث... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T17:19+0000

2025-06-19T17:19+0000

2025-06-19T17:19+0000

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جاءت تصريحات نتنياهو، خلال مقابلة مع هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، بُثت مساء اليوم الخميس، في اليوم السابع من العدوان الإسرائيلي ضد إيران.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي سير العمليات بـ"الممتاز"، مشيرًا إلى أن "القرار بشنها تم اتخاذه بعد أن تمكنت إسرائيل من إضعاف "حزب الله" اللبناني"، الذي وصفه بأنه "أقوى وكلاء إيران"، وذلك في نهاية العام الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف نتنياهو أن "تسارع البرنامج النووي الإيراني كان دافعا حاسما لاتخاذ قرار تحرك إسرائيل عسكريا ضد طهران".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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