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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
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الكرملين: روسيا بحاجة الآن إلى إقامة علاقات مع من هم فعليا في السلطة بسوريا
الكرملين: روسيا بحاجة الآن إلى إقامة علاقات مع من هم فعليا في السلطة بسوريا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا بحاجة الآن إلى إقامة علاقات مع الذين هم فعليًا في السلطة بسوريا. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T19:35+0000
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وقال بيسكوف في حديث تلفزيوني: "مهمتنا الآن هي إقامة علاقات مع الذين هم بحكم الواقع فعليًا في السلطة بسوريا".وصرح بيسكوف، يوم 14 مايو/ أيار الماضي، أن روسيا تبني علاقات مع القيادة الحالية في سوريا، وهو الأمر ذاته الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع: "بشكل عام، نحتاج إلى بناء علاقات حتى ينال الشعب السوري أخيرًا السلام والاستقرار الذي يستحقه، حتى تبقى سوريا دولة موحّدة".
https://sarabic.ae/20250611/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطوة-إسرائيلية-للتطبيع-مع-سوريا-1101571332.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الكرملين: روسيا بحاجة الآن إلى إقامة علاقات مع من هم فعليا في السلطة بسوريا

19:35 GMT 19.06.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا بحاجة الآن إلى إقامة علاقات مع الذين هم فعليًا في السلطة بسوريا.
وقال بيسكوف في حديث تلفزيوني: "مهمتنا الآن هي إقامة علاقات مع الذين هم بحكم الواقع فعليًا في السلطة بسوريا".

وأضاف: "لدينا مصالحنا الخاصة هناك، ونحن بحاجة إلى ضمان هذه المصالح من خلال الحوار".

وصرح بيسكوف، يوم 14 مايو/ أيار الماضي، أن روسيا تبني علاقات مع القيادة الحالية في سوريا، وهو الأمر ذاته الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على طلب التعليق على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القيادة الحالية في سوريا، وقرار رفع العقوبات عنها: "القيادة السورية الحالية، كما تعلمون، نبني علاقات معها أيضا. الأمريكيون يفعلون الشيء ذاته، لذا فهذا أمر مفهوم تمامًا".

وتابع: "بشكل عام، نحتاج إلى بناء علاقات حتى ينال الشعب السوري أخيرًا السلام والاستقرار الذي يستحقه، حتى تبقى سوريا دولة موحّدة".
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