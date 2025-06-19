https://sarabic.ae/20250619/الكرملين-روسيا-تعتبر-من-غير-المقبول-الحديث-واتخاذ-إجراءات-للإطاحة-بالسلطة-في-إيران-1101850104.html

الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران

الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن ضربة أمريكية محتملة على منشآت إيرانية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتعقيد الوضع في المنطقة. 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T19:00+0000

2025-06-19T19:00+0000

2025-06-19T19:00+0000

روسيا

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg

وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: "لا أود أن أتخيل هذا. تعتقد موسكو أن هذه خطوة خاطئة، بل إنها خطوة من شأنها أن تؤدي، وستؤدي حتمًا، إلى مزيد من التصعيد. تصعيد كبير، وستزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح بيسكوف بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط.وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقًا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250619/البيت-الأبيض-يعلق-على-موعد-قرار-ترامب-بشأن-الهجوم-المحتمل-على-إيران-1101846713.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, إيران