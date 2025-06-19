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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
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20 د
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هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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https://sarabic.ae/20250619/الكرملين-روسيا-تعتبر-من-غير-المقبول-الحديث-واتخاذ-إجراءات-للإطاحة-بالسلطة-في-إيران-1101850104.html
الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران
الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن ضربة أمريكية محتملة على منشآت إيرانية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتعقيد الوضع في المنطقة. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: "لا أود أن أتخيل هذا. تعتقد موسكو أن هذه خطوة خاطئة، بل إنها خطوة من شأنها أن تؤدي، وستؤدي حتمًا، إلى مزيد من التصعيد. تصعيد كبير، وستزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح بيسكوف بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط.وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقًا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250619/البيت-الأبيض-يعلق-على-موعد-قرار-ترامب-بشأن-الهجوم-المحتمل-على-إيران-1101846713.html
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روسيا, العالم, إيران
روسيا, العالم, إيران

الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران

19:00 GMT 19.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن ضربة أمريكية محتملة على منشآت إيرانية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتعقيد الوضع في المنطقة.
وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: "لا أود أن أتخيل هذا. تعتقد موسكو أن هذه خطوة خاطئة، بل إنها خطوة من شأنها أن تؤدي، وستؤدي حتمًا، إلى مزيد من التصعيد. تصعيد كبير، وستزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".

ووفقا لبيسكوف، فإن "روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح بيسكوف بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران
18:13 GMT
وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقًا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".
وأضاف بيسكوف أن "مخاوف روسيا ستزداد إذا تدخلت الولايات المتحدة أكثر في الصراع الإيراني الإسرائيلي"، وتابع: "سنشعر بقلق أكبر".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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