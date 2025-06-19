https://sarabic.ae/20250619/الكرملين-روسيا-تعتبر-من-غير-المقبول-الحديث-واتخاذ-إجراءات-للإطاحة-بالسلطة-في-إيران-1101850104.html
الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران
الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن ضربة أمريكية محتملة على منشآت إيرانية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتعقيد الوضع في المنطقة. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T19:00+0000
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وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: "لا أود أن أتخيل هذا. تعتقد موسكو أن هذه خطوة خاطئة، بل إنها خطوة من شأنها أن تؤدي، وستؤدي حتمًا، إلى مزيد من التصعيد. تصعيد كبير، وستزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح بيسكوف بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط.وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقًا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250619/البيت-الأبيض-يعلق-على-موعد-قرار-ترامب-بشأن-الهجوم-المحتمل-على-إيران-1101846713.html
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روسيا, العالم, إيران
الكرملين: روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن ضربة أمريكية محتملة على منشآت إيرانية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتعقيد الوضع في المنطقة.
وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: "لا أود أن أتخيل هذا. تعتقد موسكو أن هذه خطوة خاطئة، بل إنها خطوة من شأنها أن تؤدي، وستؤدي حتمًا، إلى مزيد من التصعيد. تصعيد كبير، وستزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".
ووفقا لبيسكوف، فإن "روسيا تعتبر من غير المقبول الحديث واتخاذ إجراءات للإطاحة بالسلطة في إيران".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح بيسكوف بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقًا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".
وأضاف بيسكوف أن "مخاوف روسيا ستزداد إذا تدخلت الولايات المتحدة أكثر في الصراع الإيراني الإسرائيلي"، وتابع: "سنشعر بقلق أكبر".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.