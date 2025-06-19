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الدفاع الروسية: عودة مجموعة من العسكريين الروس ونقل مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين في المقابل
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انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو
انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس" انفجر قبل إطلاقه التجريبي العاشر. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T07:45+0000
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وأكدت "سبيس إكس"، في بيان نهشر على منصة "إكس"، أنّ "صاروخ ستارشيب الذي كان يجري تحضيره لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس".الجدير بالذكر، أن هذا الانفجار يأتي ضمن سلسلة تجارب متكررة لصاروخ "ستارشيب"، حيث يتم العمل على تطوير هذه الصواريخ.وتعتبر شركة "سبايس إكس" بقيادة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، هذه التجارب ضرورية للوصول إلى هدفها بإرسال البشر إلى الكواكب الأخرى.
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انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو

07:45 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 08:25 GMT 19.06.2025)
© Photo / Elon Musk/twitter صاروخ الفضاء من صناعة "ستار شيب"
صاروخ الفضاء من صناعة ستار شيب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Photo / Elon Musk/twitter
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس" انفجر قبل إطلاقه التجريبي العاشر.
وأكدت "سبيس إكس"، في بيان نهشر على منصة "إكس"، أنّ "صاروخ ستارشيب الذي كان يجري تحضيره لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس".

وبحسب بيان "سبيس إكس"، فقد فرضت "منطقة أمان حول الموقع طوال العملية" وأن "جميع الأفراد بأمان ولم يصبوا بأذى".

الجدير بالذكر، أن هذا الانفجار يأتي ضمن سلسلة تجارب متكررة لصاروخ "ستارشيب"، حيث يتم العمل على تطوير هذه الصواريخ.
وتعتبر شركة "سبايس إكس" بقيادة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، هذه التجارب ضرورية للوصول إلى هدفها بإرسال البشر إلى الكواكب الأخرى.
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