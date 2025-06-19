https://sarabic.ae/20250619/انفجار-هائل-لمركبة-سبيس-إكس-خلال-الاختبار-فيديو--1101815332.html
انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو
انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس" انفجر قبل إطلاقه التجريبي العاشر. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T07:45+0000
2025-06-19T07:45+0000
2025-06-19T08:25+0000
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وأكدت "سبيس إكس"، في بيان نهشر على منصة "إكس"، أنّ "صاروخ ستارشيب الذي كان يجري تحضيره لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس".الجدير بالذكر، أن هذا الانفجار يأتي ضمن سلسلة تجارب متكررة لصاروخ "ستارشيب"، حيث يتم العمل على تطوير هذه الصواريخ.وتعتبر شركة "سبايس إكس" بقيادة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، هذه التجارب ضرورية للوصول إلى هدفها بإرسال البشر إلى الكواكب الأخرى.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, العالم
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, العالم
انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو
07:45 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 08:25 GMT 19.06.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس" انفجر قبل إطلاقه التجريبي العاشر.
وأكدت "سبيس إكس"، في بيان نهشر على منصة "إكس"، أنّ "صاروخ ستارشيب الذي كان يجري تحضيره لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس".
وبحسب بيان "سبيس إكس"، فقد فرضت "منطقة أمان حول الموقع طوال العملية" وأن "جميع الأفراد بأمان ولم يصبوا بأذى".
الجدير بالذكر، أن هذا الانفجار يأتي ضمن سلسلة تجارب متكررة لصاروخ "ستارشيب"، حيث يتم العمل على تطوير هذه الصواريخ.
وتعتبر شركة "سبايس إكس" بقيادة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، هذه التجارب ضرورية للوصول إلى هدفها بإرسال البشر إلى الكواكب الأخرى.