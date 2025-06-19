https://sarabic.ae/20250619/تصويت-برأيك-أي-من-الدول-العربية-قادرة-على-القيام-بدور-أمثل-في-بدء-حوار-إيراني--أمريكي-إسرائيلي؟-1101817441.html
تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟
تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟
سبوتنيك عربي
فرضت العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل الكثير من السيناريوهات على المنطقة وبشكل خاص دول الخليج، التي تضم العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، ما قد يضع هذه... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T09:00+0000
2025-06-19T09:00+0000
2025-06-19T09:00+0000
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وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني". وذلك لبحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن قطر تعمل على حل الصراع بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.برأيك... أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟تصويت... برأيك هل تتدخل أمريكا علنا في الحرب بين إيران وإسرائيل بعد دعوة ترامب إخلاء طهران؟برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
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استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟
فرضت العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل الكثير من السيناريوهات على المنطقة وبشكل خاص دول الخليج، التي تضم العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، ما قد يضع هذه الدول في حرج شديد رغم المواقف المعلنة والحيادية وإدانة العدوان الإسرائيلي والدعوة إلى التهدئة ووقف إطلاق النار.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني". وذلك لبحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن قطر تعمل على حل الصراع بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدوره، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، الأنباء التي وردت بشأن توجّه وفد تفاوضي إيراني إلى سلطنة عمان، وذلك على خلفية ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تفيد بأن وفدا إيرانيا توجه إلى عمان لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي.
ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.
برأيك... أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟