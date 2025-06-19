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الدفاع الروسية: عودة مجموعة من العسكريين الروس ونقل مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين في المقابل
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هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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183 د
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29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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29 د
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واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
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17 د
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https://sarabic.ae/20250619/تصويت-برأيك-أي-من-الدول-العربية-قادرة-على-القيام-بدور-أمثل-في-بدء-حوار-إيراني--أمريكي-إسرائيلي؟-1101817441.html
تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟
تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟
سبوتنيك عربي
فرضت العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل الكثير من السيناريوهات على المنطقة وبشكل خاص دول الخليج، التي تضم العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، ما قد يضع هذه... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني". وذلك لبحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن قطر تعمل على حل الصراع بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.برأيك... أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟تصويت... برأيك هل تتدخل أمريكا علنا في الحرب بين إيران وإسرائيل بعد دعوة ترامب إخلاء طهران؟برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
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تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟

09:00 GMT 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correaقصف إيراني على إسرائيل، 13 يونيو/ حزيران 2025
قصف إيراني على إسرائيل، 13 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
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فرضت العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل الكثير من السيناريوهات على المنطقة وبشكل خاص دول الخليج، التي تضم العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، ما قد يضع هذه الدول في حرج شديد رغم المواقف المعلنة والحيادية وإدانة العدوان الإسرائيلي والدعوة إلى التهدئة ووقف إطلاق النار.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني". وذلك لبحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن قطر تعمل على حل الصراع بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدوره، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، الأنباء التي وردت بشأن توجّه وفد تفاوضي إيراني إلى سلطنة عمان، وذلك على خلفية ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تفيد بأن وفدا إيرانيا توجه إلى عمان لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي.

ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.
برأيك... أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟
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تصويت... برأيك هل تتدخل أمريكا علنا في الحرب بين إيران وإسرائيل بعد دعوة ترامب إخلاء طهران؟
برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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