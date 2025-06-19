https://sarabic.ae/20250619/تصويت-برأيك-أي-من-الدول-العربية-قادرة-على-القيام-بدور-أمثل-في-بدء-حوار-إيراني--أمريكي-إسرائيلي؟-1101817441.html

تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟

تصويت... برأيك أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟

سبوتنيك عربي

فرضت العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل الكثير من السيناريوهات على المنطقة وبشكل خاص دول الخليج، التي تضم العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، ما قد يضع هذه... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T09:00+0000

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وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني". وذلك لبحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن قطر تعمل على حل الصراع بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.برأيك... أي من الدول العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار إيراني – أمريكي إسرائيلي؟تصويت... برأيك هل تتدخل أمريكا علنا في الحرب بين إيران وإسرائيل بعد دعوة ترامب إخلاء طهران؟برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟

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