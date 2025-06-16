برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
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59 د
مساحة حرة
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برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن إيران تعتقد أن الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يعرّض أمن الشرق الأوسط والعالم لخطر... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T10:43+0000
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وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي المباشر: "إن حرمة النظام الإسرائيلي والدعم الشامل الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يعرّضان الشرق الأوسط، والسلام والأمن بشكل عام، لخطر غير مسبوق".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.تصويت.. برأيك لماذا لم يدخل حلفاء طهران في المنطقة العربية الحرب بين إيران وإسرائيل؟تصويت... برأيك من يستطيع تحمل حرب طويلة إيران أم إسرائيل؟
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استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, опросы
استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, опросы

برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟

10:43 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 16.06.2025)
© AP Photo / Leo Correaنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن إيران تعتقد أن الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يعرّض أمن الشرق الأوسط والعالم لخطر غير مسبوق.
وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي المباشر: "إن حرمة النظام الإسرائيلي والدعم الشامل الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يعرّضان الشرق الأوسط، والسلام والأمن بشكل عام، لخطر غير مسبوق".

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن هجوم إيران على مواقع مدنية إسرائيلية يهدف لردع الجيش الإسرائيلي عن مواصلة الهجوم عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.
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