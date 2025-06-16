https://sarabic.ae/20250616/برأيك-هل-التصعيد-الإيراني--الإسرائيلي-يؤدي-إلى-حرب-إقليمية-واسعة-أم-يقتصر-على-ردع-متبادل؟-1101708971.html
برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن إيران تعتقد أن الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يعرّض أمن الشرق الأوسط والعالم لخطر... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T10:43+0000
2025-06-16T10:43+0000
2025-06-16T10:44+0000
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وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي المباشر: "إن حرمة النظام الإسرائيلي والدعم الشامل الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يعرّضان الشرق الأوسط، والسلام والأمن بشكل عام، لخطر غير مسبوق".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.تصويت.. برأيك لماذا لم يدخل حلفاء طهران في المنطقة العربية الحرب بين إيران وإسرائيل؟تصويت... برأيك من يستطيع تحمل حرب طويلة إيران أم إسرائيل؟
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استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, опросы
استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, опросы
برأيك.. هل التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة أم يقتصر على ردع متبادل؟
10:43 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 16.06.2025)
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن إيران تعتقد أن الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يعرّض أمن الشرق الأوسط والعالم لخطر غير مسبوق.
وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي المباشر: "إن حرمة النظام الإسرائيلي والدعم الشامل الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يعرّضان الشرق الأوسط، والسلام والأمن بشكل عام، لخطر غير مسبوق".
وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن هجوم إيران على مواقع مدنية إسرائيلية يهدف لردع الجيش الإسرائيلي عن مواصلة الهجوم عليها.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة
في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.