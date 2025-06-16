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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم الوساطة بين إيران وإسرائيل
الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم الوساطة بين إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T10:32+0000
2025-06-16T10:32+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: "روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب".وأضاف بيسكوف تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إمكانية تغيير النظام في إيران، بأن موسكو تلاحظ تماسكًا اجتماعيًا ملحوظًا في إيران، وأردف قائلا:وفي وقت سابق، صرّح نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن العملية التي تنفذها إسرائيل قد تؤدي، على ما يبدو، إلى تغيير في موازين القوى في إيران.وأوضح بيسكوف بأن السلطات الروسية تراقب عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن روسيا تدين الإجراءات التي أدت إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. وأشار بيسكوف إلى أن اقتراح روسيا لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لا يزال قائمًا. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 يونيو/حزيران، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهرانترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم الوساطة بين إيران وإسرائيل

10:32 GMT 16.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: "روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب".
وأضاف بيسكوف تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إمكانية تغيير النظام في إيران، بأن موسكو تلاحظ تماسكًا اجتماعيًا ملحوظًا في إيران، وأردف قائلا:
"نلاحظ أيضًا تماسكًا اجتماعيًا ملحوظًا في إيران على خلفية الغارات التي ينفذها الجانب الإسرائيلي حاليًا".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
ينادي رجل إطفاء زملاءه في موقع انفجار في مجمع سكني في شمال طهران، إيران، الجمعة 13 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
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09:08 GMT
وفي وقت سابق، صرّح نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن العملية التي تنفذها إسرائيل قد تؤدي، على ما يبدو، إلى تغيير في موازين القوى في إيران.
وأوضح بيسكوف بأن السلطات الروسية تراقب عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن روسيا تدين الإجراءات التي أدت إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. وأشار بيسكوف إلى أن اقتراح روسيا لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لا يزال قائمًا.
"لا تزال روسيا مستعدة لبذل كل ما يلزم للقضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، ولحل ما يسمى بالملف النووي الإيراني".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
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08:05 GMT
وذكر بيسكوف أنه تم إجلاء بعض المواطنين الروس من الأراضي الإيرانية عبر أذربيجان وهو ما سمح لهم بالوصول إلى أماكن آمنة.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 يونيو/حزيران، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
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05:56 GMT
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مراكز قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني
04:51 GMT
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهران
ترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
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