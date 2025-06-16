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الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم الوساطة بين إيران وإسرائيل

الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم الوساطة بين إيران وإسرائيل

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل. 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T10:32+0000

2025-06-16T10:32+0000

2025-06-16T10:32+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: "روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب".وأضاف بيسكوف تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إمكانية تغيير النظام في إيران، بأن موسكو تلاحظ تماسكًا اجتماعيًا ملحوظًا في إيران، وأردف قائلا:وفي وقت سابق، صرّح نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن العملية التي تنفذها إسرائيل قد تؤدي، على ما يبدو، إلى تغيير في موازين القوى في إيران.وأوضح بيسكوف بأن السلطات الروسية تراقب عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن روسيا تدين الإجراءات التي أدت إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. وأشار بيسكوف إلى أن اقتراح روسيا لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لا يزال قائمًا. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 يونيو/حزيران، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهرانترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل

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