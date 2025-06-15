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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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https://sarabic.ae/20250615/ترامب-نأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بين-إيران-وإسرائيل-1101695518.html
ترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
ترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها". 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T22:52+0000
2025-06-16T05:22+0000
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وقال ترامب، في تصريحات له، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، لكن يتعين على المرء أحيانا أن يكافح من أجل ذلك"، مضيفا أنه "علينا حث إيران وإسرائيل على إيقاف الحرب".وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، في وقت سابق، أن هناك بنك أهداف للنقاط الحيوية في إسرائيل، وسيتم استهدافها جميعا، لافتة إلى أنه خلال الأيام الماضية تم استهداف مراكز عسكرية وأمنية واستراتيجية في إسرائيل بنجاح.وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخرالأحد، بدء شن سلسلة غارات على عشرات المواقع لصواريخ أرض-أرض غربي إيران.وأعلن الجيش الإسرائيلي في منشور له، أن نحو 50 مقاتلة شاركت في هجوم واسع النطاق استهدف البنية التحتية وأهدافاً مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني في العاصمة طهران.وأوضح الجيش أن العملية شملت قصف أكثر من 80 هدفا، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومواقع مرتبطة بالمشروع النووي، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
https://sarabic.ae/20250615/عراقجي-سنهيئ-الأرضية-للعودة-إلى-الدبلوماسية-والمفاوضات-إذا-توقف-العدوان-الإسرائيلي-1101695155.html
https://sarabic.ae/20250615/الحرس-الثوري-يعلن-استهداف-المراكز-الاستخباراتية-الإسرائيلية-كمرحلة-ثالثة-من-الوعد-الصادق-3-1101694858.html
https://sarabic.ae/20250615/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-إسرائيل-تعمدت-استهداف-أحد-المباني-التابعة-لوزارة-الخارجية-1101694184.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل

22:52 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 05:22 GMT 16.06.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وقال ترامب، في تصريحات له، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، لكن يتعين على المرء أحيانا أن يكافح من أجل ذلك"، مضيفا أنه "علينا حث إيران وإسرائيل على إيقاف الحرب".
وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، في وقت سابق، أن هناك بنك أهداف للنقاط الحيوية في إسرائيل، وسيتم استهدافها جميعا، لافتة إلى أنه خلال الأيام الماضية تم استهداف مراكز عسكرية وأمنية واستراتيجية في إسرائيل بنجاح.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
عراقجي: سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرائيلي
أمس, 21:57 GMT
وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخرالأحد، بدء شن سلسلة غارات على عشرات المواقع لصواريخ أرض-أرض غربي إيران.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في منشور له، أن نحو 50 مقاتلة شاركت في هجوم واسع النطاق استهدف البنية التحتية وأهدافاً مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني في العاصمة طهران.
وأوضح الجيش أن العملية شملت قصف أكثر من 80 هدفا، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومواقع مرتبطة بالمشروع النووي، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى.
مبنى سكني أصيب بصاروخ أطلق من إيران، يظهر في تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
الحرس الثوري يعلن استهداف المراكز الاستخباراتية الإسرائيلية كمرحلة ثالثة من "الوعد الصادق 3"
أمس, 21:20 GMT
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
مبنى وزارة الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
نائب وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تعمدت استهداف أحد المباني التابعة لوزارة الخارجية
أمس, 19:17 GMT
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
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