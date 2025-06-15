https://sarabic.ae/20250615/عراقجي-سنهيئ-الأرضية-للعودة-إلى-الدبلوماسية-والمفاوضات-إذا-توقف-العدوان-الإسرائيلي-1101695155.html

عراقجي: سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرائيلي

عراقجي: سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدا أن "واشنطن ودول أوروبية تحول دون اتخاذ مجلس الأمن... 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T21:57+0000

2025-06-15T21:57+0000

2025-06-16T05:23+0000

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وقال عراقجي، إن "تشجيع واشنطن وأوروبا للعدوان الإسرائيلي خطأ تاريخي وستكون له تداعيات كبيرة على العالم"، مضيفا أن بلاده "ستهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرائيلي".وأعرب عن أمله من أن يدين اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العدوان على المنشآت النووية الإيرانية، محذرا من أن عدم إدانة استهداف إسرائيل المنشآت النووية تشجيع على العدوان.وأوضح أن "كل دول المنطقة تقريباً أدانت وبشكل جيد العدوان الإسرائيلي ووزير الخارجية السعودي كان أول المتصلين به"، محذرا من أن "النار التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة".وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، في وقت سابق، أن هناك بنك أهداف للنقاط الحيوية في إسرائيل، وسيتم استهدافها جميعا، لافتة إلى أنه خلال الأيام الماضية تم استهداف مراكز عسكرية وأمنية واستراتيجية في إسرائيل بنجاح.وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، بدء شن سلسلة غارات على عشرات المواقع لصواريخ أرض-أرض غربي إيران.وأعلن الجيش الإسرائيلي في منشور له، أن نحو 50 مقاتلة شاركت في هجوم واسع النطاق استهدف البنية التحتية وأهدافاً مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني في العاصمة طهران.وأوضح الجيش أن العملية شملت قصف أكثر من 80 هدفا، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومواقع مرتبطة بالمشروع النووي، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

https://sarabic.ae/20250615/الحرس-الثوري-يعلن-استهداف-المراكز-الاستخباراتية-الإسرائيلية-كمرحلة-ثالثة-من-الوعد-الصادق-3-1101694858.html

https://sarabic.ae/20250615/مسؤول-إيراني-الحرب-مع-إسرائيل-ستستمر-خلال-الأسابيع-المقبلة-1101694414.html

https://sarabic.ae/20250615/إطلاق-موجة-جديدة-من-الصواريخ-من-إيران-باتجاه-إسرائيل-1101691486.html

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