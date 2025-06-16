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الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يضع الأمن في الشرق الأوسط تحت تهديد غير مسبوق

الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يضع الأمن في الشرق الأوسط تحت تهديد غير مسبوق

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن إيران تعتقد أن الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يعرّض أمن الشرق الأوسط والعالم لخطر... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T08:05+0000

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وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي المباشر: "إن حرمة النظام الإسرائيلي والدعم الشامل الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يعرّضان الشرق الأوسط، والسلام والأمن بشكل عام، لخطر غير مسبوق".وأشار بقائي إلى أن طهران ترى أنه لا جدوى من التفاوض الآن في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران، وتابع قائلا: "في هذه الحالة، لا جدوى من التفاوض إطلاقًا. وكما ذكرت، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح. بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، فهي ملزمة بالاعتراف بهذا العدوان الإسرائيلي وإدانته. لا يمكننا أن نقبل أن الولايات المتحدة، نظرًا لعلاقتها الخاصة مع إسرائيل، لديها أي عوائق أمام إعلان هذا العدوان".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ. ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في رسالة إلى المواطنين، الهجمات الإسرائيلية على إيران بالجريمة، قائلاً إن إسرائيل ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهرانترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل

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