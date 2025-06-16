الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يضع الأمن في الشرق الأوسط تحت تهديد غير مسبوق

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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ملفات ساخنة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
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نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
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بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
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مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يضع الأمن في الشرق الأوسط تحت تهديد غير مسبوق
الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يضع الأمن في الشرق الأوسط تحت تهديد غير مسبوق
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن إيران تعتقد أن الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يعرّض أمن الشرق الأوسط والعالم لخطر... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T08:05+0000
2025-06-16T08:05+0000
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وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي المباشر: "إن حرمة النظام الإسرائيلي والدعم الشامل الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يعرّضان الشرق الأوسط، والسلام والأمن بشكل عام، لخطر غير مسبوق".وأشار بقائي إلى أن طهران ترى أنه لا جدوى من التفاوض الآن في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران، وتابع قائلا: "في هذه الحالة، لا جدوى من التفاوض إطلاقًا. وكما ذكرت، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح. بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، فهي ملزمة بالاعتراف بهذا العدوان الإسرائيلي وإدانته. لا يمكننا أن نقبل أن الولايات المتحدة، نظرًا لعلاقتها الخاصة مع إسرائيل، لديها أي عوائق أمام إعلان هذا العدوان".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ. ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في رسالة إلى المواطنين، الهجمات الإسرائيلية على إيران بالجريمة، قائلاً إن إسرائيل ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهرانترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
https://sarabic.ae/20250616/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سكان-طهران-سيدفعون-الثمن-قريبا-1101698849.html
https://sarabic.ae/20250616/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مراكز-قيادة-فيلق-القدس-التابع-للحرس-الثوري-الإيراني--1101697247.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يضع الأمن في الشرق الأوسط تحت تهديد غير مسبوق

08:05 GMT 16.06.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© x.com
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن إيران تعتقد أن الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يعرّض أمن الشرق الأوسط والعالم لخطر غير مسبوق.
وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي المباشر: "إن حرمة النظام الإسرائيلي والدعم الشامل الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يعرّضان الشرق الأوسط، والسلام والأمن بشكل عام، لخطر غير مسبوق".
وأشار بقائي إلى أن طهران ترى أنه لا جدوى من التفاوض الآن في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران، وتابع قائلا: "في هذه الحالة، لا جدوى من التفاوض إطلاقًا. وكما ذكرت، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح. بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، فهي ملزمة بالاعتراف بهذا العدوان الإسرائيلي وإدانته. لا يمكننا أن نقبل أن الولايات المتحدة، نظرًا لعلاقتها الخاصة مع إسرائيل، لديها أي عوائق أمام إعلان هذا العدوان".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا
05:56 GMT
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مراكز قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني
04:51 GMT
ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في رسالة إلى المواطنين، الهجمات الإسرائيلية على إيران بالجريمة، قائلاً إن إسرائيل ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهران
ترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
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