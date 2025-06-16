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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مراكز قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مراكز قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات على مراكز قيادة تابعة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة). 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T04:51+0000
2025-06-16T05:31+0000
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وقال الجيش في بيان على قناته في "تلغرام": "قصف سلاح الجو الإسرائيلي مراكز قيادة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، بناءً على تعليمات دقيقة من مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهرانترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مراكز قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني

04:51 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 05:31 GMT 16.06.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitسلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات على مراكز قيادة تابعة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة).
وقال الجيش في بيان على قناته في "تلغرام": "قصف سلاح الجو الإسرائيلي مراكز قيادة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، بناءً على تعليمات دقيقة من مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف أن ممثلي فيلق القدس في هذه المراكز نفذوا "هجمات إرهابية ضد دولة إسرائيل، باستخدام وكلاء للنظام الإيراني في الشرق الأوسط".
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وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

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وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهران
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