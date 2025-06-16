https://sarabic.ae/20250616/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مراكز-قيادة-فيلق-القدس-التابع-للحرس-الثوري-الإيراني--1101697247.html

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مراكز قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مراكز قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات على مراكز قيادة تابعة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة). 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T04:51+0000

2025-06-16T04:51+0000

2025-06-16T05:31+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101587544_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_0f936c1f58bdbe3c51f7e297ca2b3f2e.jpg

وقال الجيش في بيان على قناته في "تلغرام": "قصف سلاح الجو الإسرائيلي مراكز قيادة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، بناءً على تعليمات دقيقة من مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهرانترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل

https://sarabic.ae/20250616/3-قتلى-ونحو-90-مصابا-جراء-قصف-إيراني-هو-الأقوى-والأكثر-تدميرا-على-إسرائيل-1101696693.html

https://sarabic.ae/20250616/مستشار-خامنئي-يهدد-بحرمان-دول-المنطقة-من-استخدام-المنشآت-النفطية-الإيرانية-1101696058.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار