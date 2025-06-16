https://sarabic.ae/20250616/مستشار-خامنئي-يهدد-بحرمان-دول-المنطقة-من-استخدام-المنشآت-النفطية-الإيرانية-1101696058.html

مستشار خامنئي يهدد بحرمان دول المنطقة من استخدام المنشآت النفطية الإيرانية

مستشار خامنئي يهدد بحرمان دول المنطقة من استخدام المنشآت النفطية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "طهران لن تسمح لأي دولة في المنطقة باستخدام منشآتها النفطية، إذا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الهجمات... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T00:39+0000

2025-06-16T00:39+0000

2025-06-16T05:22+0000

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وقال لاريجاني: "إذا تعرضت منشآتنا للطاقة لأضرار، فيجب على جميع دول الخليج أن تشعر بالقلق"، مضيفا: "استراتيجيتنا ليست توسيع الحرب، ولكن إذا اتسعت الحرب فنحن مستعدون".وتابع: "نحن لسنا مع توسيع الحرب ولكننا سنرد بالتأكيد، حتى الخدش في منشأة نووية يعد أمرا خطيرا بالنسبة لنا".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

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