https://sarabic.ae/20250615/إسرائيل-تتحدث-عن-هجوم-إيراني-يمني-مشترك-والجيش-يؤكد-استهداف-بنى-عسكرية-في-طهران-1101695790.html
إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهران
إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بتعرض إسرائيل لهجمات صاروخية جديدة، تم إطلاقها بشكل متزامن من إيران واليمن. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T23:19+0000
2025-06-15T23:19+0000
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وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل، فيما لم تعلن جماعة "أنصار الله" اليمنية، حتى كتابة هذه السطور، عن أي هجمات استهدفت إسرائيل.في هذه الأثناء، أعطت الجبهة الداخلية، التعليمات للإسرائيليين بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية من الضربات، وفقا للإعلام الإسرائيلي، مؤكدة أن الدفاعات الجويةاعترضت الصاروخ اليمني.من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "أكمل موجة واسعة من الغارات بهدف تقويض قدرات النظام الإيراني على إنتاج الأسلحة"، مشيرا إلى أن "الضربات استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني في طهران".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهران
23:19 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 05:22 GMT 16.06.2025)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بتعرض إسرائيل لهجمات صاروخية جديدة، تم إطلاقها بشكل متزامن من إيران واليمن.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل، فيما لم تعلن جماعة "أنصار الله" اليمنية، حتى كتابة هذه السطور، عن أي هجمات استهدفت إسرائيل.
في هذه الأثناء، أعطت الجبهة الداخلية، التعليمات للإسرائيليين بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية من الضربات، وفقا للإعلام الإسرائيلي، مؤكدة أن الدفاعات الجويةاعترضت الصاروخ اليمني.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "أكمل موجة واسعة من الغارات بهدف تقويض قدرات النظام الإيراني على إنتاج الأسلحة"، مشيرا إلى أن "الضربات استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني في طهران".
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران
في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.
وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية
التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".