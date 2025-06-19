https://sarabic.ae/20250619/خبير-الاقتصاد-محرك-السياسة-ورسالة-منتدى-بطرسبورغ-تؤكد-قدرة-روسيا-على-التغيير-1101847235.html
خبير: الاقتصاد محرك السياسة.. ورسالة منتدى بطرسبورغ تؤكد قدرة روسيا على التغيير
خبير: الاقتصاد محرك السياسة.. ورسالة منتدى بطرسبورغ تؤكد قدرة روسيا على التغيير
سبوتنيك عربي
أكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو، أهمية منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في ظل المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T18:16+0000
2025-06-19T18:16+0000
2025-06-19T18:16+0000
روسيا
العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تتخذ خطوات استباقية لحماية مستقبلها الاقتصادي، من خلال آليات تخفف من آثار الركود الاقتصادي العالمي القادم"، واصفًا ذلك بأنه "الامتحان الحقيقي للدول"، مقيّمًا تحركات روسيا وأفكارها الواعدة، التي تقوم على "ثقل اقتصادي مختلف، وليس فقط ثقل سياسي أو عسكري".ورأى حافظ أوغلو أن "رسالة المنتدى واضحة، بينما تسعى أميركا لفرض هيمنة أحادية وتهيئة الأجواء لحرب ثالثة، تثبت روسيا قدرتها على التحكم بالاقتصاد وتوجيهه، وتبرز صلابة دول المشرق أمام الضغوط الأميركية"، مؤكدًا أن "المؤتمر يبعث برسالة إثبات وجود وقدرة على تغيير المشهد السياسي العالمي".وختم بالقول إن "المشكلة تكمن في قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الارتجالية وغياب الرؤية"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بوتين يفضل أن تكون تركيا هي الطرف الوسيط في أي لقاء محتمل بينهما".
https://sarabic.ae/20250619/خبير-روسيا-واجهت-العقوبات-بالتوجه-شرقا-وبناء-علاقات-متينة-مع-دول-الخليج-1101845390.html
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روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير: الاقتصاد محرك السياسة.. ورسالة منتدى بطرسبورغ تؤكد قدرة روسيا على التغيير
حصري
أكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو، أهمية منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في ظل المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد هو من يحرك السياسة التي بدورها توجهه".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تتخذ خطوات استباقية لحماية مستقبلها الاقتصادي، من خلال آليات تخفف من آثار الركود الاقتصادي العالمي القادم"، واصفًا ذلك بأنه "الامتحان الحقيقي للدول"، مقيّمًا تحركات روسيا وأفكارها الواعدة، التي تقوم على "ثقل اقتصادي مختلف، وليس فقط ثقل سياسي أو عسكري".
ورأى حافظ أوغلو أن "رسالة المنتدى واضحة، بينما تسعى أميركا لفرض هيمنة أحادية وتهيئة الأجواء لحرب ثالثة، تثبت روسيا قدرتها على التحكم بالاقتصاد وتوجيهه، وتبرز صلابة دول المشرق أمام الضغوط الأميركية"، مؤكدًا أن "المؤتمر يبعث برسالة إثبات وجود وقدرة على تغيير المشهد السياسي العالمي".
وفي الشأن الأوكراني، أشار أوغلو إلى أن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تؤكد استعداده للقاء زيلينسكي، في حال توافرت ضمانات جدية"، لكن الأخير "ينتظر الضوء الأخضر من الغرب"، معتبرًا أن "روسيا جدّية في التفاوض، إلا أن تطورات الشرق الأوسط قد تؤخر الحسم في القضية الأوكرانية".
وختم بالقول إن "المشكلة تكمن في قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الارتجالية وغياب الرؤية"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بوتين يفضل أن تكون تركيا هي الطرف الوسيط في أي لقاء محتمل بينهما".