عراقجي: مجرمو الحرب الإسرائيليون هم من يستهدفون المستشفيات وليس الإيرانيون
© AP Photo / Jehad Alshrafiنقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مركزا إسرائيليا للقيادة والسيطرة والاستخبارات إلى جانب هدف حيوي آخر".
جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أكد فيها استمرار العمليات العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل حتى "يدفع المعتدون ثمن جرائمهم"، على حد تعبيره.
Earlier today, our powerful Armed Forces accurately eliminated an Israeli Military Command, Control & Intelligence HQ and another vital target.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 19, 2025
The blast wave caused superficial damage to a small section of the nearby, and largely evacuated, Soroka Military Hospital. The… pic.twitter.com/39tOeRtgYG
وأشار عراقجي إلى أن "الانفجار الناتج عن قصف مركز القيادة العسكرية الإسرائيلي تسبّب بأضرار سطحية لجزء صغير من مستشفى "سوروكا" العسكري القريب، الذي كان إخلاؤه جزئيا ويستخدم لعلاج الجنود الإسرائيليين المشاركين في العمليات العسكرية على قطاع غزة".
وأضاف عراقجي: "إسرائيل وليس إيران هي من بدأت هذا التصعيد الدموي"، مشددًا على أن "تل أبيب تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية، بينما تحرص طهران على توجيه إنذارات للمدنيين بالابتعاد عن المواقع العسكرية قبل الضربات".
واتهم عراقجي إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة، حيث قال إن "94 في المئة من المستشفيات الفلسطينية تم تدميرها أو تضررت، في حين تم قتل المئات من الإيرانيين الأبرياء، منذ بداية ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي غير القانوني" على إيران، الأسبوع الماضي.
وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ فجر الجمعة الماضي، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.
ومساء اليوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ15 من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وقال إنها مرحلة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب.