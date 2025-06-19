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عراقجي: مجرمو الحرب الإسرائيليون هم من يستهدفون المستشفيات وليس الإيرانيون
عراقجي: مجرمو الحرب الإسرائيليون هم من يستهدفون المستشفيات وليس الإيرانيون
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مركزا إسرائيليا للقيادة والسيطرة والاستخبارات إلى جانب... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T17:50+0000
2025-06-19T17:50+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أكد فيها استمرار العمليات العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل حتى "يدفع المعتدون ثمن جرائمهم"، على حد تعبيره.وأشار عراقجي إلى أن "الانفجار الناتج عن قصف مركز القيادة العسكرية الإسرائيلي تسبّب بأضرار سطحية لجزء صغير من مستشفى "سوروكا" العسكري القريب، الذي كان إخلاؤه جزئيا ويستخدم لعلاج الجنود الإسرائيليين المشاركين في العمليات العسكرية على قطاع غزة".وأضاف عراقجي: "إسرائيل وليس إيران هي من بدأت هذا التصعيد الدموي"، مشددًا على أن "تل أبيب تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية، بينما تحرص طهران على توجيه إنذارات للمدنيين بالابتعاد عن المواقع العسكرية قبل الضربات".واتهم عراقجي إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة، حيث قال إن "94 في المئة من المستشفيات الفلسطينية تم تدميرها أو تضررت، في حين تم قتل المئات من الإيرانيين الأبرياء، منذ بداية ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي غير القانوني" على إيران، الأسبوع الماضي.ومساء اليوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ15 من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وقال إنها مرحلة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20250619/إيران-تعلن-بدء-الموجة-الـ15-من-عملية-الوعد-الصادق-3-1101839095.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, غزة

عراقجي: مجرمو الحرب الإسرائيليون هم من يستهدفون المستشفيات وليس الإيرانيون

17:50 GMT 19.06.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiنقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
نقل جريح إلى مستشفى الأهلي إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مركزا إسرائيليا للقيادة والسيطرة والاستخبارات إلى جانب هدف حيوي آخر".
جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أكد فيها استمرار العمليات العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل حتى "يدفع المعتدون ثمن جرائمهم"، على حد تعبيره.
وأشار عراقجي إلى أن "الانفجار الناتج عن قصف مركز القيادة العسكرية الإسرائيلي تسبّب بأضرار سطحية لجزء صغير من مستشفى "سوروكا" العسكري القريب، الذي كان إخلاؤه جزئيا ويستخدم لعلاج الجنود الإسرائيليين المشاركين في العمليات العسكرية على قطاع غزة".
وأضاف عراقجي: "إسرائيل وليس إيران هي من بدأت هذا التصعيد الدموي"، مشددًا على أن "تل أبيب تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية، بينما تحرص طهران على توجيه إنذارات للمدنيين بالابتعاد عن المواقع العسكرية قبل الضربات".
إيران تقصف إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
إيران تعلن بدء الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 3"
15:01 GMT
واتهم عراقجي إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة، حيث قال إن "94 في المئة من المستشفيات الفلسطينية تم تدميرها أو تضررت، في حين تم قتل المئات من الإيرانيين الأبرياء، منذ بداية ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي غير القانوني" على إيران، الأسبوع الماضي.
وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ فجر الجمعة الماضي، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.
ومساء اليوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ15 من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وقال إنها مرحلة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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