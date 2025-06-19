https://sarabic.ae/20250619/عطل-أم-خطة-دفاعية-إيران-تكشف-السبب-الحقيقي-لقطع-الإنترنت-1101844480.html

عطل أم خطة دفاعية؟.. إيران تكشف السبب الحقيقي لقطع الإنترنت في البلاد

عطل أم خطة دفاعية؟.. إيران تكشف السبب الحقيقي لقطع الإنترنت في البلاد

سبوتنيك عربي

في ظل التهديدات المتواصلة والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، بدأت السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات تقييدية على الوصول إلى شبكة الإنترنت، في خطوة تبرز أبعادا... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T16:35+0000

2025-06-19T16:35+0000

2025-06-19T16:35+0000

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وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم"، أن "القرار لم يأت من فراغ، بل جاء بعد رصد هجمات سيبرانية واسعة استهدفت مؤسسات حيوية في البلاد، من بينها القطاع المصرفي ومنصات اقتصادية رقمية، ما كشف عن محاولة منظمة من قبل العدو (إسرائيل)، لإضعاف التماسك الوطني عبر الفضاء السيبرانيط.وفي تطور لافت، كشفت معلومات استخبارية أن "شبكة الطائرات المسيرة صغيرة الحجم التابعة لإسرائيل، كانت تعتمد في تشغيلها وتوجيهها على شبكة الإنترنت، ما جعلها عرضة للتعطيل الكامل مع وقف خدمات الاتصال، وهو ما انعكس مباشرة على أداء الطيران الحربي المعادي"، بحسب الوكالة.ورغم ما تسببت به هذه القيود من صعوبات لبعض المستخدمين في أنشطتهم اليومية والتوعوية، إلا أن الأثر الإيجابي في الميدان دفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى تأييد القرار، على اعتبار أنه "جزء من منظومة الدفاع الوطني".وأشارت الجهات المعنية إلى أن "هذه القيود مؤقتة، وستُرفع فور انتهاء الظروف الحربية وعودة الاستقرار الأمني"، حسب الوكالة.وتواصل إسرائيل وإيران، تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ فجر الجمعة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.وأوضح أن "وتيرة الهجمات الصاروخية المؤثرة ضد الأهداف العسكرية والصناعات الدفاعية ستتواصل بشكل تصاعدي وفق الخطة الموضوعة".

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