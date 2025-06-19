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عطل أم خطة دفاعية؟.. إيران تكشف السبب الحقيقي لقطع الإنترنت في البلاد
عطل أم خطة دفاعية؟.. إيران تكشف السبب الحقيقي لقطع الإنترنت في البلاد
سبوتنيك عربي
في ظل التهديدات المتواصلة والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، بدأت السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات تقييدية على الوصول إلى شبكة الإنترنت، في خطوة تبرز أبعادا... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:35+0000
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وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم"، أن "القرار لم يأت من فراغ، بل جاء بعد رصد هجمات سيبرانية واسعة استهدفت مؤسسات حيوية في البلاد، من بينها القطاع المصرفي ومنصات اقتصادية رقمية، ما كشف عن محاولة منظمة من قبل العدو (إسرائيل)، لإضعاف التماسك الوطني عبر الفضاء السيبرانيط.وفي تطور لافت، كشفت معلومات استخبارية أن "شبكة الطائرات المسيرة صغيرة الحجم التابعة لإسرائيل، كانت تعتمد في تشغيلها وتوجيهها على شبكة الإنترنت، ما جعلها عرضة للتعطيل الكامل مع وقف خدمات الاتصال، وهو ما انعكس مباشرة على أداء الطيران الحربي المعادي"، بحسب الوكالة.ورغم ما تسببت به هذه القيود من صعوبات لبعض المستخدمين في أنشطتهم اليومية والتوعوية، إلا أن الأثر الإيجابي في الميدان دفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى تأييد القرار، على اعتبار أنه "جزء من منظومة الدفاع الوطني".وأشارت الجهات المعنية إلى أن "هذه القيود مؤقتة، وستُرفع فور انتهاء الظروف الحربية وعودة الاستقرار الأمني"، حسب الوكالة.وتواصل إسرائيل وإيران، تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ فجر الجمعة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.وأوضح أن "وتيرة الهجمات الصاروخية المؤثرة ضد الأهداف العسكرية والصناعات الدفاعية ستتواصل بشكل تصاعدي وفق الخطة الموضوعة".
https://sarabic.ae/20250619/إيران-تعلن-بدء-الموجة-الـ15-من-عملية-الوعد-الصادق-3-1101839095.html
https://sarabic.ae/20230212/هل-إيران-وراء-الهجوم-السيبراني-اختراق-إلكتروني-لمعهد-تقني-إسرائيلي-1073416151.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, شبكة الإنترنت
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, شبكة الإنترنت

عطل أم خطة دفاعية؟.. إيران تكشف السبب الحقيقي لقطع الإنترنت في البلاد

16:35 GMT 19.06.2025
© AP Photoالإنترنت
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
في ظل التهديدات المتواصلة والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، بدأت السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات تقييدية على الوصول إلى شبكة الإنترنت، في خطوة تبرز أبعادا أمنية جديدة لهذه الوسيلة في زمن الحرب.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم"، أن "القرار لم يأت من فراغ، بل جاء بعد رصد هجمات سيبرانية واسعة استهدفت مؤسسات حيوية في البلاد، من بينها القطاع المصرفي ومنصات اقتصادية رقمية، ما كشف عن محاولة منظمة من قبل العدو (إسرائيل)، لإضعاف التماسك الوطني عبر الفضاء السيبرانيط.
إيران تقصف إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
إيران تعلن بدء الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 3"
15:01 GMT
وفي تطور لافت، كشفت معلومات استخبارية أن "شبكة الطائرات المسيرة صغيرة الحجم التابعة لإسرائيل، كانت تعتمد في تشغيلها وتوجيهها على شبكة الإنترنت، ما جعلها عرضة للتعطيل الكامل مع وقف خدمات الاتصال، وهو ما انعكس مباشرة على أداء الطيران الحربي المعادي"، بحسب الوكالة.
ورغم ما تسببت به هذه القيود من صعوبات لبعض المستخدمين في أنشطتهم اليومية والتوعوية، إلا أن الأثر الإيجابي في الميدان دفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى تأييد القرار، على اعتبار أنه "جزء من منظومة الدفاع الوطني".
وأشارت الجهات المعنية إلى أن "هذه القيود مؤقتة، وستُرفع فور انتهاء الظروف الحربية وعودة الاستقرار الأمني"، حسب الوكالة.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
هل إيران وراء الهجوم السيبراني... اختراق إلكتروني لمعهد "تقني" إسرائيلي
12 فبراير 2023, 12:46 GMT
وتواصل إسرائيل وإيران، تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ فجر الجمعة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.

ومساء اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ15 من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وقال إنها "مرحلة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب".

وأوضح أن "وتيرة الهجمات الصاروخية المؤثرة ضد الأهداف العسكرية والصناعات الدفاعية ستتواصل بشكل تصاعدي وفق الخطة الموضوعة".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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