https://sarabic.ae/20250619/ما-هو-صاروخ-سجيل-الذي-استخدمته-إيران-لأول-مرة-لضرب-إسرائيل-وماهي-إمكانياته-1101831069.html
ما هو صاروخ "سجيل" الذي استخدمته إيران لأول مرة لضرب إسرائيل وما هي إمكانياته؟
ما هو صاروخ "سجيل" الذي استخدمته إيران لأول مرة لضرب إسرائيل وما هي إمكانياته؟
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخ "سجّيل" بعيدة المدى لأول مرة خلال الهجوم على إسرائيل، وذلك ضمن الموجة 12 من عملية "الوعد الصادق 3" التي أطلقتها إيران... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T12:07+0000
2025-06-19T12:07+0000
2025-06-19T12:09+0000
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انفوجرافيك, инфографика
ما هو صاروخ "سجيل" الذي استخدمته إيران لأول مرة لضرب إسرائيل وما هي إمكانياته؟
12:07 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 19.06.2025)
أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخ "سجّيل" بعيدة المدى لأول مرة خلال الهجوم على إسرائيل، وذلك ضمن الموجة 12 من عملية "الوعد الصادق 3" التي أطلقتها إيران ردا على الهجمات الإسرائيلية، وفيما يلي أبرز إمكانيات ومواصفات الصاروخ "سجيل".