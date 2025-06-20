https://sarabic.ae/20250620/الوكالة-الدولية-للطاقة-لا-يمكن-استخدام-تقاريرنا-ذريعة-لضرب-إيران-1101863697.html

الوكالة الدولية للطاقة: لا يمكن استخدام تقاريرنا ذريعة لضرب إيران

الوكالة الدولية للطاقة: لا يمكن استخدام تقاريرنا ذريعة لضرب إيران

سبوتنيك عربي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن تقارير الوكالة لا يمكن أن تستخدم ذريعة لشن عمل عسكري ضد إيران، موضحاً أن... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T08:49+0000

2025-06-20T08:49+0000

2025-06-20T08:49+0000

إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg

وشدد غروسي في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، على أن "التقرير الأخير بشأن أنشطة التفتيش في إيران لا يتضمن معلومات جوهرية جديدة، ولا يُظهر أي دليل حالي على وجود برنامج إيراني مُنظم لصنع أو إنتاج أسلحة نووية".وأشار إلى أنه "في أوائل عام 2000 تم تسجيل بعض الأنشطة المرتبطة بإنتاج الأسلحة النووية، لكن لا وجود لها الآن"، مضيفا أن "إيران لا تزال لا تُجيب على جميع استفسارات الوكالة، وهو ما يثير القلق".وأوضح أن "الحديث عن الوقت الذي قد تستغرقه إيران لتطوير سلاح نووي في حال قررت ذلك هو أمر غير واقعي حاليا، ويدخل في إطار التكهنات".تأتي تصريحات رافائيل غروسي في أعقاب ضربات إسرائيلية على إيران نُفذت، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا اتهم طهران بانتهاك معاهدة عدم الانتشار وعدم التعاون في قضايا تتعلق بأنشطة ومواد نووية غير معلنة تعود إلى ما قبل عام 2000.وكانت إيران قد نفت في وقت سابق هذه الاتهامات، مؤكدة أن الادعاءات قديمة، وأنها لم تٌخف أي أنشطة نووية. وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250620/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-1101853055.html

https://sarabic.ae/20250620/تمويل-رسمي-إسرائيلي-لفيديو-على-يوتيوب-عن-الصراع-مع-إيران-يكشف-ازدواجية-المعايير-1101863161.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي