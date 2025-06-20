https://sarabic.ae/20250620/تمويل-رسمي-إسرائيلي-لفيديو-على-يوتيوب-عن-الصراع-مع-إيران-يكشف-ازدواجية-المعايير-1101863161.html
تمويل رسمي إسرائيلي لفيديو على يوتيوب عن الصراع مع إيران يكشف ازدواجية المعايير
تمويل رسمي إسرائيلي لفيديو على يوتيوب عن الصراع مع إيران يكشف ازدواجية المعايير
سبوتنيك عربي
أثار ظهور فيديو سياسي ممول من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "يوتيوب" باللغة الألمانية حول الصراع مع إيران، موجة من التساؤلات بشأن سياسات المنصة،... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
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ويظهر في الفيديو الذي حمل شارة "ممول من الحكومة الإسرائيلية"، محتوى دعائي يروج للرواية الرسمية لتل أبيب بشأن المواجهة مع إيران، ويستهدف جمهورا ناطقا بالألمانية في أوروبا، في إطار ما يبدو أنه حملة إعلامية منظمة.يشار إلى أن هذا النوع من المحتوى لا يُقابل بنفس درجة التشدد التي تُفرض على مواد مماثلة تتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني، إذ سبق أن قامت "يوتيوب" بحذف أو تقييد عدد كبير من الفيديوهات الروسية أو تلك التي لا تتماشى مع الرواية الغربية الرسمية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، ترد بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
تمويل رسمي إسرائيلي لفيديو على يوتيوب عن الصراع مع إيران يكشف ازدواجية المعايير
أثار ظهور فيديو سياسي ممول من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "يوتيوب" باللغة الألمانية حول الصراع مع إيران، موجة من التساؤلات بشأن سياسات المنصة، وتحديدا ما يتعلق بازدواجية المعايير في التعامل مع المحتوى المرتبط بالنزاعات المسلحة.
ويظهر في الفيديو الذي حمل شارة "ممول من الحكومة الإسرائيلية"، محتوى دعائي يروج للرواية الرسمية لتل أبيب بشأن المواجهة مع إيران، ويستهدف جمهورا ناطقا بالألمانية في أوروبا، في إطار ما يبدو أنه حملة إعلامية منظمة.
يشار إلى أن هذا النوع من المحتوى لا يُقابل بنفس درجة التشدد التي تُفرض على مواد مماثلة تتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني، إذ سبق أن قامت "يوتيوب" بحذف أو تقييد عدد كبير من الفيديوهات الروسية أو تلك التي لا تتماشى مع الرواية الغربية الرسمية.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، ترد بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.