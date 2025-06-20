https://sarabic.ae/20250620/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الأمين-العام-لـحزب-الله-لم-يتعلم-الدرس-من-أسلافه-1101857798.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" لم يتعلم الدرس من أسلافه

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" لم يتعلم الدرس من أسلافه

سبوتنيك عربي

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني، بعد إعلان أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب ليس... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T07:40+0000

2025-06-20T07:40+0000

2025-06-20T07:40+0000

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وفي منشور له على منصة "إكس"، قال كاتس: "أنصح "حزب الله" بالحذر، فصبر إسرائيل قد نفد تجاه التهديدات الإرهابية"، معتبرا أن قاسم "لم يستفد من دروس الماضي" واتهمه بتنفيذ توجيهات "الديكتاتور الإيراني خامنئي"، على حد تعبيره.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن أي تحرك من "حزب الله" اللبناني لمساندة إيران سيقابله رد يؤدي إلى القضاء عليه نهائيا.وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال في كلمة له، أمس الخميس: "لسنا على الحياد فيما يتعلق بإيران، ونتصرف بما نراه مناسبا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي". وتابع: "لقد صمدت إيران 46 عاما، وحققت تقدما سياسيا واقتصاديا وعلميا رغم الحصار والعدوان"، مضيفا أن "ذريعة برنامج إيران النووي السلمي لا تبرر العدوان".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250619/حزب-الله-التهديد-بقتل-الخامنئي-حماقة-وتهور-عواقبه-وخيمة-1101816647.html

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