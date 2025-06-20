وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" لم يتعلم الدرس من أسلافه

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
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مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
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بيارق النصر
حرب الشعب
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250620/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الأمين-العام-لـحزب-الله-لم-يتعلم-الدرس-من-أسلافه-1101857798.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" لم يتعلم الدرس من أسلافه
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" لم يتعلم الدرس من أسلافه
سبوتنيك عربي
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني، بعد إعلان أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب ليس... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T07:40+0000
2025-06-20T07:40+0000
أخبار حزب الله
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وفي منشور له على منصة "إكس"، قال كاتس: "أنصح "حزب الله" بالحذر، فصبر إسرائيل قد نفد تجاه التهديدات الإرهابية"، معتبرا أن قاسم "لم يستفد من دروس الماضي" واتهمه بتنفيذ توجيهات "الديكتاتور الإيراني خامنئي"، على حد تعبيره.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن أي تحرك من "حزب الله" اللبناني لمساندة إيران سيقابله رد يؤدي إلى القضاء عليه نهائيا.وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال في كلمة له، أمس الخميس: "لسنا على الحياد فيما يتعلق بإيران، ونتصرف بما نراه مناسبا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي". وتابع: "لقد صمدت إيران 46 عاما، وحققت تقدما سياسيا واقتصاديا وعلميا رغم الحصار والعدوان"، مضيفا أن "ذريعة برنامج إيران النووي السلمي لا تبرر العدوان".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250619/حزب-الله-التهديد-بقتل-الخامنئي-حماقة-وتهور-عواقبه-وخيمة-1101816647.html
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أخبار حزب الله, إسرائيل, لبنان, إيران, العالم
أخبار حزب الله, إسرائيل, لبنان, إيران, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" لم يتعلم الدرس من أسلافه

07:40 GMT 20.06.2025
© AP Photo / Bebeto Matthewsوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
تابعنا عبر
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني، بعد إعلان أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب ليس محايداً في النزاع بين إسرائيل وإيران.
وفي منشور له على منصة "إكس"، قال كاتس: "أنصح "حزب الله" بالحذر، فصبر إسرائيل قد نفد تجاه التهديدات الإرهابية"، معتبرا أن قاسم "لم يستفد من دروس الماضي" واتهمه بتنفيذ توجيهات "الديكتاتور الإيراني خامنئي"، على حد تعبيره.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن أي تحرك من "حزب الله" اللبناني لمساندة إيران سيقابله رد يؤدي إلى القضاء عليه نهائيا.
وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال في كلمة له، أمس الخميس: "لسنا على الحياد فيما يتعلق بإيران، ونتصرف بما نراه مناسبا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي".
وتابع: "لقد صمدت إيران 46 عاما، وحققت تقدما سياسيا واقتصاديا وعلميا رغم الحصار والعدوان"، مضيفا أن "ذريعة برنامج إيران النووي السلمي لا تبرر العدوان".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
"حزب الله": التهديد بقتل الخامنئي حماقة وتهور عواقبه وخيمة
أمس, 08:34 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل09:43 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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