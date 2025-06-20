باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250620/باحث-في-الشأن-الدولي-مشاركة-140-دولة-في-منتدى-بطرسبورغ-تؤكد-دور-روسيا-المحوري-عالميا-1101892433.html
باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا
باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على المشاركة الواسعة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "نحو 140 دولة تناقش ملفات مهمة تؤكد مكانة... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T19:35+0000
2025-06-20T19:35+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101787021_5:0:1223:685_1920x0_80_0_0_04d969838913fbf6a6a443336a471d38.jpg
ورأى صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تعيد تأكيد مبدأ السيادة في المنظومات الغذائية، الاقتصادية، الصناعية والعلمية"، معتبرا أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية من استعادة بنيتها السيادية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى استرجاع كامل قدراتها الإنتاجية، في مواجهة محاولة الغرب "الانتصار لكبريائه ولغطرسته" والتعامل مع روسيا كسوق استهلاكي كبير ودولة غير منتجة وغير سيادية".وبشأن التعاون الروسي العربي، أكد صليبا أن "الأزمات التي تحيط بروسيا دفعتها للتوجه نحو العالم العربي، اللاتيني، والآسيوي، لما تمثله هذه المناطق من ثقل ديمغرافي واقتصادي وثقافي، ما فتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة".ورأى أن "انضمام البحرين إلى بريكس مكسب سياسي ودبلوماسي، يعكس الثقة العربية المتزايدة بهذا التحالف"، معتبرًا أن "بريكس يشكل منصة بديلة للدول "المغلوب على أمرها" التي تسعى إلى سيادة فعلية وعلاقات عادلة.وعن مفاوضات إسطنبول وأزمة أوكرانيا، وصف صليبا صيغة الاتفاقات الغربية والالتزام بها بـ"الكذبة المتكررة"، معتبرا أن "الغرب لا يسعى للعودة إلى الاتفاقات"، لافتا إلى "مصالح الدول الكبرى المستعمرة تاريخيا، وسعي الولايات المتحدة لإضعاف روسيا والصين لتبقى هي القوية في محيط ضعيف"، وأكد أن "ترامب ليس صاحب مشروع"، وأن "الدولة العميقة في أمريكا هي التي ستقرر إمكانية التوصل الى حل في أوكرانيا"، وأن "إعادة تشكيل العلاقات بين روسيا وأمريكا يجب أن تقوم على أساس الندية".
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-يدعو-الأمين-العام-لمنظمة-أوبك-لحضور-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو--1101891849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101787021_157:0:1070:685_1920x0_80_0_0_929ac1e5ea9b91e70342ac5d375e09f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا

19:35 GMT 20.06.2025
© Sputnikأجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على المشاركة الواسعة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "نحو 140 دولة تناقش ملفات مهمة تؤكد مكانة روسيا كمحور أساسي في العلاقات الدولية القائمة على الندية والاحترام المتبادل، في مقابل العقلية التآمرية الغربية".
ورأى صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تعيد تأكيد مبدأ السيادة في المنظومات الغذائية، الاقتصادية، الصناعية والعلمية"، معتبرا أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية من استعادة بنيتها السيادية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى استرجاع كامل قدراتها الإنتاجية، في مواجهة محاولة الغرب "الانتصار لكبريائه ولغطرسته" والتعامل مع روسيا كسوق استهلاكي كبير ودولة غير منتجة وغير سيادية".

وعن التحديات التي تواجه "بريكس"، رأى الباحث في الشأن الدولي أن "تموضع الهند ليس عرضيا"، وأن هناك "محاور جديدة تتشكل بعد الحرب الباردة ومن رحم المعاناة، ما يجعل التحالفات قيد التجربة، وسط غياب قواعد ثابتة، وتوجه بعض الدول نحو صفقات جانبية مع أمريكا على أمل تجاوز عقباتها الاقتصادية ومشاكلها الاجتماعية مع الرهان على استعادة الامبراطورية الأمريكية".

وبشأن التعاون الروسي العربي، أكد صليبا أن "الأزمات التي تحيط بروسيا دفعتها للتوجه نحو العالم العربي، اللاتيني، والآسيوي، لما تمثله هذه المناطق من ثقل ديمغرافي واقتصادي وثقافي، ما فتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالأمين العام لمنظمة أوبك هيثم القيس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
19:07 GMT
ورأى أن "انضمام البحرين إلى بريكس مكسب سياسي ودبلوماسي، يعكس الثقة العربية المتزايدة بهذا التحالف"، معتبرًا أن "بريكس يشكل منصة بديلة للدول "المغلوب على أمرها" التي تسعى إلى سيادة فعلية وعلاقات عادلة.

أما في ما يتعلق بالصراع بين إيران وإسرائيل، فأكد صليبا أن "روسيا تنطلق من منطق أساسي في القانون الدولي يعتبر أن إيران دولة معتدى عليها، ولها الحق بمشاريعها النووية تحت إشراف المنظمات الدولية"، مشددًا على أن "الحل الدبلوماسي هو الأمثل، لأن التصعيد يورّط المنطقة في صراعات لا حصر لها، ومبادرة روسيا عادلة وتؤكد أنها صاحبة خيار مقرّر، في مقابل محاولات إسرائيل تغيير النظام في إيران، لكونه لا يتلاءم مع طموحاتها في المنطقة".

وعن مفاوضات إسطنبول وأزمة أوكرانيا، وصف صليبا صيغة الاتفاقات الغربية والالتزام بها بـ"الكذبة المتكررة"، معتبرا أن "الغرب لا يسعى للعودة إلى الاتفاقات"، لافتا إلى "مصالح الدول الكبرى المستعمرة تاريخيا، وسعي الولايات المتحدة لإضعاف روسيا والصين لتبقى هي القوية في محيط ضعيف"، وأكد أن "ترامب ليس صاحب مشروع"، وأن "الدولة العميقة في أمريكا هي التي ستقرر إمكانية التوصل الى حل في أوكرانيا"، وأن "إعادة تشكيل العلاقات بين روسيا وأمريكا يجب أن تقوم على أساس الندية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل21:15 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала