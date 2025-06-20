https://sarabic.ae/20250620/باحث-في-الشأن-الدولي-مشاركة-140-دولة-في-منتدى-بطرسبورغ-تؤكد-دور-روسيا-المحوري-عالميا-1101892433.html

باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا

باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا

سبوتنيك عربي

علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على المشاركة الواسعة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "نحو 140 دولة تناقش ملفات مهمة تؤكد مكانة... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T19:35+0000

2025-06-20T19:35+0000

2025-06-20T19:35+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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ورأى صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تعيد تأكيد مبدأ السيادة في المنظومات الغذائية، الاقتصادية، الصناعية والعلمية"، معتبرا أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية من استعادة بنيتها السيادية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى استرجاع كامل قدراتها الإنتاجية، في مواجهة محاولة الغرب "الانتصار لكبريائه ولغطرسته" والتعامل مع روسيا كسوق استهلاكي كبير ودولة غير منتجة وغير سيادية".وبشأن التعاون الروسي العربي، أكد صليبا أن "الأزمات التي تحيط بروسيا دفعتها للتوجه نحو العالم العربي، اللاتيني، والآسيوي، لما تمثله هذه المناطق من ثقل ديمغرافي واقتصادي وثقافي، ما فتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة".ورأى أن "انضمام البحرين إلى بريكس مكسب سياسي ودبلوماسي، يعكس الثقة العربية المتزايدة بهذا التحالف"، معتبرًا أن "بريكس يشكل منصة بديلة للدول "المغلوب على أمرها" التي تسعى إلى سيادة فعلية وعلاقات عادلة.وعن مفاوضات إسطنبول وأزمة أوكرانيا، وصف صليبا صيغة الاتفاقات الغربية والالتزام بها بـ"الكذبة المتكررة"، معتبرا أن "الغرب لا يسعى للعودة إلى الاتفاقات"، لافتا إلى "مصالح الدول الكبرى المستعمرة تاريخيا، وسعي الولايات المتحدة لإضعاف روسيا والصين لتبقى هي القوية في محيط ضعيف"، وأكد أن "ترامب ليس صاحب مشروع"، وأن "الدولة العميقة في أمريكا هي التي ستقرر إمكانية التوصل الى حل في أوكرانيا"، وأن "إعادة تشكيل العلاقات بين روسيا وأمريكا يجب أن تقوم على أساس الندية".

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