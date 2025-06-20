https://sarabic.ae/20250620/باحث-في-الشأن-الدولي-مشاركة-140-دولة-في-منتدى-بطرسبورغ-تؤكد-دور-روسيا-المحوري-عالميا-1101892433.html
باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا
باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على المشاركة الواسعة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "نحو 140 دولة تناقش ملفات مهمة تؤكد مكانة... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T19:35+0000
2025-06-20T19:35+0000
2025-06-20T19:35+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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ورأى صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تعيد تأكيد مبدأ السيادة في المنظومات الغذائية، الاقتصادية، الصناعية والعلمية"، معتبرا أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية من استعادة بنيتها السيادية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى استرجاع كامل قدراتها الإنتاجية، في مواجهة محاولة الغرب "الانتصار لكبريائه ولغطرسته" والتعامل مع روسيا كسوق استهلاكي كبير ودولة غير منتجة وغير سيادية".وبشأن التعاون الروسي العربي، أكد صليبا أن "الأزمات التي تحيط بروسيا دفعتها للتوجه نحو العالم العربي، اللاتيني، والآسيوي، لما تمثله هذه المناطق من ثقل ديمغرافي واقتصادي وثقافي، ما فتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة".ورأى أن "انضمام البحرين إلى بريكس مكسب سياسي ودبلوماسي، يعكس الثقة العربية المتزايدة بهذا التحالف"، معتبرًا أن "بريكس يشكل منصة بديلة للدول "المغلوب على أمرها" التي تسعى إلى سيادة فعلية وعلاقات عادلة.وعن مفاوضات إسطنبول وأزمة أوكرانيا، وصف صليبا صيغة الاتفاقات الغربية والالتزام بها بـ"الكذبة المتكررة"، معتبرا أن "الغرب لا يسعى للعودة إلى الاتفاقات"، لافتا إلى "مصالح الدول الكبرى المستعمرة تاريخيا، وسعي الولايات المتحدة لإضعاف روسيا والصين لتبقى هي القوية في محيط ضعيف"، وأكد أن "ترامب ليس صاحب مشروع"، وأن "الدولة العميقة في أمريكا هي التي ستقرر إمكانية التوصل الى حل في أوكرانيا"، وأن "إعادة تشكيل العلاقات بين روسيا وأمريكا يجب أن تقوم على أساس الندية".
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-يدعو-الأمين-العام-لمنظمة-أوبك-لحضور-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو--1101891849.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث في الشأن الدولي: مشاركة 140 دولة في منتدى بطرسبورغ تؤكد دور روسيا المحوري عالميا
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على المشاركة الواسعة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "نحو 140 دولة تناقش ملفات مهمة تؤكد مكانة روسيا كمحور أساسي في العلاقات الدولية القائمة على الندية والاحترام المتبادل، في مقابل العقلية التآمرية الغربية".
ورأى صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تعيد تأكيد مبدأ السيادة في المنظومات الغذائية، الاقتصادية، الصناعية والعلمية"، معتبرا أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية من استعادة بنيتها السيادية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى استرجاع كامل قدراتها الإنتاجية، في مواجهة محاولة الغرب "الانتصار لكبريائه ولغطرسته" والتعامل مع روسيا كسوق استهلاكي كبير ودولة غير منتجة وغير سيادية".
وعن التحديات التي تواجه "بريكس"، رأى الباحث في الشأن الدولي أن "تموضع الهند ليس عرضيا"، وأن هناك "محاور جديدة تتشكل بعد الحرب الباردة ومن رحم المعاناة، ما يجعل التحالفات قيد التجربة، وسط غياب قواعد ثابتة، وتوجه بعض الدول نحو صفقات جانبية مع أمريكا على أمل تجاوز عقباتها الاقتصادية ومشاكلها الاجتماعية مع الرهان على استعادة الامبراطورية الأمريكية".
وبشأن التعاون الروسي العربي، أكد صليبا أن "الأزمات التي تحيط بروسيا دفعتها للتوجه نحو العالم العربي، اللاتيني، والآسيوي، لما تمثله هذه المناطق من ثقل ديمغرافي واقتصادي وثقافي، ما فتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة".
ورأى أن "انضمام البحرين إلى بريكس مكسب سياسي ودبلوماسي، يعكس الثقة العربية المتزايدة بهذا التحالف"، معتبرًا أن "بريكس يشكل منصة بديلة للدول "المغلوب على أمرها" التي تسعى إلى سيادة فعلية وعلاقات عادلة.
أما في ما يتعلق بالصراع بين إيران وإسرائيل، فأكد صليبا أن "روسيا تنطلق من منطق أساسي في القانون الدولي يعتبر أن إيران دولة معتدى عليها، ولها الحق بمشاريعها النووية تحت إشراف المنظمات الدولية"، مشددًا على أن "الحل الدبلوماسي هو الأمثل، لأن التصعيد يورّط المنطقة في صراعات لا حصر لها، ومبادرة روسيا عادلة وتؤكد أنها صاحبة خيار مقرّر، في مقابل محاولات إسرائيل تغيير النظام في إيران، لكونه لا يتلاءم مع طموحاتها في المنطقة".
وعن مفاوضات إسطنبول وأزمة أوكرانيا، وصف صليبا صيغة الاتفاقات الغربية والالتزام بها بـ"الكذبة المتكررة"، معتبرا أن "الغرب لا يسعى للعودة إلى الاتفاقات"، لافتا إلى "مصالح الدول الكبرى المستعمرة تاريخيا، وسعي الولايات المتحدة لإضعاف روسيا والصين لتبقى هي القوية في محيط ضعيف"، وأكد أن "ترامب ليس صاحب مشروع"، وأن "الدولة العميقة في أمريكا هي التي ستقرر إمكانية التوصل الى حل في أوكرانيا"، وأن "إعادة تشكيل العلاقات بين روسيا وأمريكا يجب أن تقوم على أساس الندية".