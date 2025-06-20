https://sarabic.ae/20250620/بوتين-روسيا-تجري-اتصالات-مع-الجانب-الإيراني-بشكل-شبه-يومي-1101887336.html

بوتين: روسيا تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي

بوتين: روسيا تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T15:38+0000

2025-06-20T15:38+0000

2025-06-20T16:19+0000

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب". وتعد وكالة أنباء "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.

https://sarabic.ae/20250620/بوتن-روسيا-لا-تسعى-إلى-استسلام-أوكرانيا-بل-إلى-الاعتراف-بالوضع-الذي-تطور-على-الأرض-1101887125.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025