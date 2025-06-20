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بوتين: روسيا تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي
بوتين: روسيا تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T15:38+0000
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وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب". وتعد وكالة أنباء "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.
https://sarabic.ae/20250620/بوتن-روسيا-لا-تسعى-إلى-استسلام-أوكرانيا-بل-إلى-الاعتراف-بالوضع-الذي-تطور-على-الأرض-1101887125.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

بوتين: روسيا تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي

15:38 GMT 20.06.2025 (تم التحديث: 16:19 GMT 20.06.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران.
وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تسعى للوساطة في تسوية الصراع بين إسرائيل وإيران لكنها تطرح أفكارها الخاصة، مشيرا إلى أنه من الممكن إيجاد حلول مقبولة لطهران وتل أبيب في حل الصراع وهناك أرضية مشتركة محتملة للتسوية.

بوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا لا تسعى إلى استسلام أوكرانيا بل إلى الاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض
15:27 GMT

"لدى العديد من دول المنطقة علاقات معقدة إلى حد ما، ومستقرة إلى حد ما، مع كلا الطرفين، سواءً مع إسرائيل أو مع إيران. وهذا يعطي أساسا للاعتقاد والتفكير والأمل بأن دول الجنوب العالمي عموما، ودول المنطقة خصوصا، قادرة على التأثير في هذه العملية لإنهاء المرحلة الحادة من الصراع".

بوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب". وتعد وكالة أنباء "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل12:57 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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