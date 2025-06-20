أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

حفل افتتاح فيلم "على الأجنحة"، ضمن معرض بطرسبورغ الدولي للفنون 2025، روسيا.
حفل افتتاح فيلم "على الأجنحة"، ضمن معرض بطرسبورغ الدولي للفنون 2025، روسيا.
مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
عرض ضوئي بمشاركة 11.787 طائرة دون طيار، يسجل رقما قياسيا عالميا ويدخل في موسوعة "غينيس" في تشونغتشينغ، الصين.
عرض ضوئي بمشاركة 11.787 طائرة دون طيار، يسجل رقما قياسيا عالميا ويدخل في موسوعة "غينيس" في تشونغتشينغ، الصين.
لقطة طريفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهو يجمع أوراقه التي سقطت بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كاناناسكيس، كندا.
لقطة طريفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهو يجمع أوراقه التي سقطت بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كاناناسكيس، كندا.
مباراة ضمن بطولة جمهورية ألتاي للفروسية (كوك بورو) في قرية أوست-كان.
مباراة ضمن بطولة جمهورية ألتاي للفروسية (كوك بورو) في قرية أوست-كان.
سكان المدينة يسترخون على الشاطئ في سوداك، شبه جزيرة القرم.
سكان المدينة يسترخون على الشاطئ في سوداك، شبه جزيرة القرم.
خمسة توائم ولدوا في مستشفى بيونغ يانغ للولادة، يغادرون وسط تهاني حارة من الأطباء والممرضات ومواطني بيونغ يانغ.
خمسة توائم ولدوا في مستشفى بيونغ يانغ للولادة، يغادرون وسط تهاني حارة من الأطباء والممرضات ومواطني بيونغ يانغ.
صورة جوية تظهر سجادا منسوجا يدويا مفروشا في الحقول المفتوحة في منطقة دوشيمالتي في أنطاليا، لتنعيم ألوانه طبيعيًا تحت أشعة الشمس، تركيا.
صورة جوية تظهر سجادا منسوجا يدويا مفروشا في الحقول المفتوحة في منطقة دوشيمالتي في أنطاليا، لتنعيم ألوانه طبيعيًا تحت أشعة الشمس، تركيا.
متظاهرون في صدام مع الشرطة الإسبانية خلال اليوم الأول من "إضراب المعادن".
متظاهرون في صدام مع الشرطة الإسبانية خلال اليوم الأول من "إضراب المعادن".
يصطف الأزواج حديثو الزواج لتحية البابا ليون الرابع عشر، خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
يصطف الأزواج حديثو الزواج لتحية البابا ليون الرابع عشر، خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
شرطة لوس أنجلوس تدفع رجلاً مسنًا خلال احتجاجات "لا للملوك" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
شرطة لوس أنجلوس تدفع رجلاً مسنًا خلال احتجاجات "لا للملوك" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
قطار "فاندي بهارات" يمر وسط منطقة وزيربور، في نيودلهي، الهند.
قطار "فاندي بهارات" يمر وسط منطقة وزيربور، في نيودلهي، الهند.
صاحبة متجر فلسطينية تقوم بترتيب الحجاب على عارضات الأزياء أمام متجرها في مدينة غزة، فلسطين.
صاحبة متجر فلسطينية تقوم بترتيب الحجاب على عارضات الأزياء أمام متجرها في مدينة غزة، فلسطين.
صورة لمظاهرة في نيروبي، كينيا.
صورة لمظاهرة في نيروبي، كينيا.
مهندس يبني سكة حديدية صغيرة على أرضه في قرية أوليانوفكا الحضرية في مقاطعة لينينغراد.
مهندس يبني سكة حديدية صغيرة على أرضه في قرية أوليانوفكا الحضرية في مقاطعة لينينغراد.