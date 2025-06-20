أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
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أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع
أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر جمالا، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

08:29 GMT 20.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر جمالا، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح فيلم "على الأجنحة"، ضمن معرض بطرسبورغ الدولي للفنون 2025، روسيا.

حفل افتتاح فيلم &quot;على الأجنحة&quot;، ضمن معرض بطرسبورغ الدولي للفنون 2025، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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حفل افتتاح فيلم "على الأجنحة"، ضمن معرض بطرسبورغ الدولي للفنون 2025، روسيا.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ&quot;كلب روبوت&quot; في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Vilf
/
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مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Getty Images / VCG/China News Service/He Penglei

عرض ضوئي بمشاركة 11.787 طائرة دون طيار، يسجل رقما قياسيا عالميا ويدخل في موسوعة "غينيس" في تشونغتشينغ، الصين.

عرض ضوئي بمشاركة 11.787 طائرة دون طيار، يسجل رقما قياسيا عالميا ويدخل في موسوعة &quot;غينيس&quot; في تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/China News Service/He Penglei

عرض ضوئي بمشاركة 11.787 طائرة دون طيار، يسجل رقما قياسيا عالميا ويدخل في موسوعة "غينيس" في تشونغتشينغ، الصين.

© Getty Images / Pool/Stefan Rousseau

لقطة طريفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهو يجمع أوراقه التي سقطت بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كاناناسكيس، كندا.

لقطة طريفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهو يجمع أوراقه التي سقطت بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كاناناسكيس، كندا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Pool/Stefan Rousseau

لقطة طريفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهو يجمع أوراقه التي سقطت بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كاناناسكيس، كندا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مباراة ضمن بطولة جمهورية ألتاي للفروسية (كوك بورو) في قرية أوست-كان.

مباراة ضمن بطولة جمهورية ألتاي للفروسية (كوك بورو) في قرية أوست-كان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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مباراة ضمن بطولة جمهورية ألتاي للفروسية (كوك بورو) في قرية أوست-كان.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سكان المدينة يسترخون على الشاطئ في سوداك، شبه جزيرة القرم.

سكان المدينة يسترخون على الشاطئ في سوداك، شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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سكان المدينة يسترخون على الشاطئ في سوداك، شبه جزيرة القرم.

© AP Photo / Cha Song Ho

خمسة توائم ولدوا في مستشفى بيونغ يانغ للولادة، يغادرون وسط تهاني حارة من الأطباء والممرضات ومواطني بيونغ يانغ.

خمسة توائم ولدوا في مستشفى بيونغ يانغ للولادة، يغادرون وسط تهاني حارة من الأطباء والممرضات ومواطني بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / Cha Song Ho

خمسة توائم ولدوا في مستشفى بيونغ يانغ للولادة، يغادرون وسط تهاني حارة من الأطباء والممرضات ومواطني بيونغ يانغ.

© Getty Images / Anadolu/Suleyman Elcin

صورة جوية تظهر سجادا منسوجا يدويا مفروشا في الحقول المفتوحة في منطقة دوشيمالتي في أنطاليا، لتنعيم ألوانه طبيعيًا تحت أشعة الشمس، تركيا.

صورة جوية تظهر سجادا منسوجا يدويا مفروشا في الحقول المفتوحة في منطقة دوشيمالتي في أنطاليا، لتنعيم ألوانه طبيعيًا تحت أشعة الشمس، تركيا. - سبوتنيك عربي
8/15
© Getty Images / Anadolu/Suleyman Elcin

صورة جوية تظهر سجادا منسوجا يدويا مفروشا في الحقول المفتوحة في منطقة دوشيمالتي في أنطاليا، لتنعيم ألوانه طبيعيًا تحت أشعة الشمس، تركيا.

© Getty Images / NurPhoto/Lucas Neves

متظاهرون في صدام مع الشرطة الإسبانية خلال اليوم الأول من "إضراب المعادن".

متظاهرون في صدام مع الشرطة الإسبانية خلال اليوم الأول من &quot;إضراب المعادن&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Lucas Neves

متظاهرون في صدام مع الشرطة الإسبانية خلال اليوم الأول من "إضراب المعادن".

© AP Photo / Alessandra Tarantino

يصطف الأزواج حديثو الزواج لتحية البابا ليون الرابع عشر، خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

يصطف الأزواج حديثو الزواج لتحية البابا ليون الرابع عشر، خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

يصطف الأزواج حديثو الزواج لتحية البابا ليون الرابع عشر، خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

شرطة لوس أنجلوس تدفع رجلاً مسنًا خلال احتجاجات "لا للملوك" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

شرطة لوس أنجلوس تدفع رجلاً مسنًا خلال احتجاجات &quot;لا للملوك&quot; في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
11/15
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

شرطة لوس أنجلوس تدفع رجلاً مسنًا خلال احتجاجات "لا للملوك" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© Getty Images / Hindustan Times/ Sanchit Khanna

قطار "فاندي بهارات" يمر وسط منطقة وزيربور، في نيودلهي، الهند.

قطار &quot;فاندي بهارات&quot; يمر وسط منطقة وزيربور، في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/ Sanchit Khanna

قطار "فاندي بهارات" يمر وسط منطقة وزيربور، في نيودلهي، الهند.

© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

صاحبة متجر فلسطينية تقوم بترتيب الحجاب على عارضات الأزياء أمام متجرها في مدينة غزة، فلسطين.

صاحبة متجر فلسطينية تقوم بترتيب الحجاب على عارضات الأزياء أمام متجرها في مدينة غزة، فلسطين. - سبوتنيك عربي
13/15
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

صاحبة متجر فلسطينية تقوم بترتيب الحجاب على عارضات الأزياء أمام متجرها في مدينة غزة، فلسطين.

© Getty Images / Anadolu/Gerald Anderson

صورة لمظاهرة في نيروبي، كينيا.

صورة لمظاهرة في نيروبي، كينيا. - سبوتنيك عربي
14/15
© Getty Images / Anadolu/Gerald Anderson

صورة لمظاهرة في نيروبي، كينيا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مهندس يبني سكة حديدية صغيرة على أرضه في قرية أوليانوفكا الحضرية في مقاطعة لينينغراد.

مهندس يبني سكة حديدية صغيرة على أرضه في قرية أوليانوفكا الحضرية في مقاطعة لينينغراد. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Alexei Danichev
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مهندس يبني سكة حديدية صغيرة على أرضه في قرية أوليانوفكا الحضرية في مقاطعة لينينغراد.

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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل09:43 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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