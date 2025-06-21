https://sarabic.ae/20250621/الرئيس-الإيراني-لن-نقبل-بخفض-الأنشطة-النووية-إلى-الصفر-تحت-أي-ظرف-1101914257.html

الرئيس الإيراني: لن نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف

الرئيس الإيراني: لن نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن طهران مستعدة لضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي، لكنها ترفض "تصفيره". 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T16:24+0000

2025-06-21T16:24+0000

2025-06-21T17:01+0000

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وأضاف بزشكيان خلال محادثة جمعته بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "نحن مستعدون للحوار والتعاون من أجل بناء الثقة وضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية، وفي الوقت نفسه، لا نقبل بتصفير الأنشطة النووية تحت أي ظرف من الظروف".وواصل: "إذا استمر عدوان النظام الإسرائيلي، فسترد طهران ردا أكثر قسوة وحسما".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250620/بزشكيان-يجب-وقف-الصراع-الإيراني-الإسرائيلي-دون-أي-شروط----1101863487.html

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إيران, إسرائيل, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن