https://sarabic.ae/20250621/القس-رفعت-فكري-لـسبوتنيك-لا-يجوز-الزج-بالمؤسسات-الدينية-في-الصراعات-السياسية-1101908528.html
القس رفعت فكري لـ"سبوتنيك": لا يجوز الزج بالمؤسسات الدينية في الصراعات السياسية
القس رفعت فكري لـ"سبوتنيك": لا يجوز الزج بالمؤسسات الدينية في الصراعات السياسية
سبوتنيك عربي
علق القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، على اعتقال رجل الأعمال سامفيل... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T13:26+0000
2025-06-21T13:26+0000
2025-06-21T13:26+0000
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إن المؤسسات الدينية في جميع أنحاء العالم، يجب أن تكون خارج الحسابات السياسية، وذلك نظرًا لأن لها رسالة روحية ودينية مهمة.وتابع: "لا يجوز لأي أحد في أي مكان بالعالم، الزج بالمؤسسات الدينية والكنائس، في الصراعات السياسية".وأوضح أن القضاء له احترامه في كل مكان، لكن في الوقت نفسه لا بد من إعطاء كل الضمانات لأي مدان للدفاع عن نفسه، حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في التهم التي توجه إليه.وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية هذه المؤسسات الدينية لها رسالة روحية سامية، ونتمنى أن يعيش الجميع في حب وسلام".وأكد المحامي أرمين فيرويان، في تصريحات للصحفيين خارج قاعة المحكمة، بأن محكمة في يريفان اعتقلت رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين.ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير سامفيل كارابيتيان بالدعوة علنًا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم، لكن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية. وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.وبدورهم، اتهم ناشطون في أرمينيا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بانتهاك الدستور (محاولةً منه لبسط سلطة الدولة على الكنيسة)، كما تقدموا بشكوى ضده إلى لجنة مكافحة الفساد بسبب الاعتداءات على الكنيسة.وُجهت اتهامات إلى سامفيل كارابيتيان، وأُلقي القبض عليه بعد إعلانه دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية وسط هجمات من السلطات، ولم يقر رجل الأعمال نفسه بالذنب، ووصف السلطات الأرمنية "بالإفلاس".وأثار موقفه الداعم للكنيسة غضب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي، أهان فيها رجال الدين.وأفادت وزارة الداخلية الأرمينية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنشطة "عملياتية" قرب منزل كارابيتيان في يريفان، مشيرة إلى اقتياد مواطنين إلى مركز الشرطة.
https://sarabic.ae/20250621/خبير-لـسبوتنيك-اعتقال-كارابيتيان-عمل-سياسي-متعمد-لـزعزعة-الاستقرار-1101907392.html
https://sarabic.ae/20250620/محكمة-الأرمينية-تعتقل-رئيس-شركات-تاشير---1101856508.html
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أرمينيا, حصري, الأخبار, العالم
أرمينيا, حصري, الأخبار, العالم
القس رفعت فكري لـ"سبوتنيك": لا يجوز الزج بالمؤسسات الدينية في الصراعات السياسية
حصري
علق القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، على اعتقال رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان في أرمينيا، بسبب دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
" إن المؤسسات الدينية في جميع أنحاء العالم، يجب أن تكون خارج الحسابات السياسية، وذلك نظرًا لأن لها رسالة روحية ودينية مهمة.
وتابع: "لا يجوز لأي أحد في أي مكان بالعالم، الزج بالمؤسسات الدينية والكنائس، في الصراعات السياسية".
وأوضح أن القضاء له احترامه في كل مكان، لكن في الوقت نفسه لا بد من إعطاء كل الضمانات لأي مدان للدفاع عن نفسه، حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في التهم التي توجه إليه.
وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية هذه المؤسسات الدينية لها رسالة روحية سامية، ونتمنى أن يعيش الجميع في حب وسلام".
وأكد المحامي أرمين فيرويان، في تصريحات للصحفيين خارج قاعة المحكمة، بأن محكمة في يريفان اعتقلت رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين.
ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير سامفيل كارابيتيان
بالدعوة علنًا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم، لكن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية. وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.
وبدورهم، اتهم ناشطون في أرمينيا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بانتهاك الدستور (محاولةً منه لبسط سلطة الدولة على الكنيسة)، كما تقدموا بشكوى ضده إلى لجنة مكافحة الفساد بسبب الاعتداءات على الكنيسة.
وُجهت اتهامات إلى سامفيل كارابيتيان، وأُلقي القبض عليه بعد إعلانه دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية وسط هجمات من السلطات، ولم يقر رجل الأعمال نفسه بالذنب، ووصف السلطات الأرمنية "بالإفلاس".
وأثار موقفه الداعم للكنيسة غضب رئيس الوزراء
نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي، أهان فيها رجال الدين.
وأفادت وزارة الداخلية الأرمينية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنشطة "عملياتية" قرب منزل كارابيتيان في يريفان، مشيرة إلى اقتياد مواطنين إلى مركز الشرطة.