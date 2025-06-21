القس رفعت فكري لـ"سبوتنيك": لا يجوز الزج بالمؤسسات الدينية في الصراعات السياسية

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250621/القس-رفعت-فكري-لـسبوتنيك-لا-يجوز-الزج-بالمؤسسات-الدينية-في-الصراعات-السياسية-1101908528.html
القس رفعت فكري لـ"سبوتنيك": لا يجوز الزج بالمؤسسات الدينية في الصراعات السياسية
القس رفعت فكري لـ"سبوتنيك": لا يجوز الزج بالمؤسسات الدينية في الصراعات السياسية
سبوتنيك عربي
علق القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، على اعتقال رجل الأعمال سامفيل... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T13:26+0000
2025-06-21T13:26+0000
أرمينيا
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إن المؤسسات الدينية في جميع أنحاء العالم، يجب أن تكون خارج الحسابات السياسية، وذلك نظرًا لأن لها رسالة روحية ودينية مهمة.وتابع: "لا يجوز لأي أحد في أي مكان بالعالم، الزج بالمؤسسات الدينية والكنائس، في الصراعات السياسية".وأوضح أن القضاء له احترامه في كل مكان، لكن في الوقت نفسه لا بد من إعطاء كل الضمانات لأي مدان للدفاع عن نفسه، حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في التهم التي توجه إليه.وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية هذه المؤسسات الدينية لها رسالة روحية سامية، ونتمنى أن يعيش الجميع في حب وسلام".وأكد المحامي أرمين فيرويان، في تصريحات للصحفيين خارج قاعة المحكمة، بأن محكمة في يريفان اعتقلت رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين.ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير سامفيل كارابيتيان بالدعوة علنًا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم، لكن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية. وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.وبدورهم، اتهم ناشطون في أرمينيا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بانتهاك الدستور (محاولةً منه لبسط سلطة الدولة على الكنيسة)، كما تقدموا بشكوى ضده إلى لجنة مكافحة الفساد بسبب الاعتداءات على الكنيسة.وُجهت اتهامات إلى سامفيل كارابيتيان، وأُلقي القبض عليه بعد إعلانه دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية وسط هجمات من السلطات، ولم يقر رجل الأعمال نفسه بالذنب، ووصف السلطات الأرمنية "بالإفلاس".وأثار موقفه الداعم للكنيسة غضب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي، أهان فيها رجال الدين.وأفادت وزارة الداخلية الأرمينية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنشطة "عملياتية" قرب منزل كارابيتيان في يريفان، مشيرة إلى اقتياد مواطنين إلى مركز الشرطة.
https://sarabic.ae/20250621/خبير-لـسبوتنيك-اعتقال-كارابيتيان-عمل-سياسي-متعمد-لـزعزعة-الاستقرار-1101907392.html
https://sarabic.ae/20250620/محكمة-الأرمينية-تعتقل-رئيس-شركات-تاشير---1101856508.html
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أرمينيا, حصري, الأخبار, العالم
أرمينيا, حصري, الأخبار, العالم

القس رفعت فكري لـ"سبوتنيك": لا يجوز الزج بالمؤسسات الدينية في الصراعات السياسية

13:26 GMT 21.06.2025
© Photo / x/social mediaرجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان
رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Photo / x/social media
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علق القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، على اعتقال رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان في أرمينيا، بسبب دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إن المؤسسات الدينية في جميع أنحاء العالم، يجب أن تكون خارج الحسابات السياسية، وذلك نظرًا لأن لها رسالة روحية ودينية مهمة.
رجل الأعمال الأرمني المعتقل سامفيل كارابيتيان وزوجته إيتري كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
خبير لـ"سبوتنيك": اعتقال كارابيتيان عمل سياسي متعمد لـ"زعزعة الاستقرار"
13:05 GMT
وتابع: "لا يجوز لأي أحد في أي مكان بالعالم، الزج بالمؤسسات الدينية والكنائس، في الصراعات السياسية".
وأوضح أن القضاء له احترامه في كل مكان، لكن في الوقت نفسه لا بد من إعطاء كل الضمانات لأي مدان للدفاع عن نفسه، حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في التهم التي توجه إليه.
وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية هذه المؤسسات الدينية لها رسالة روحية سامية، ونتمنى أن يعيش الجميع في حب وسلام".
وأكد المحامي أرمين فيرويان، في تصريحات للصحفيين خارج قاعة المحكمة، بأن محكمة في يريفان اعتقلت رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين.
ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير سامفيل كارابيتيان بالدعوة علنًا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم، لكن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية. وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.
رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
محكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان
أمس, 06:22 GMT
وبدورهم، اتهم ناشطون في أرمينيا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بانتهاك الدستور (محاولةً منه لبسط سلطة الدولة على الكنيسة)، كما تقدموا بشكوى ضده إلى لجنة مكافحة الفساد بسبب الاعتداءات على الكنيسة.
وُجهت اتهامات إلى سامفيل كارابيتيان، وأُلقي القبض عليه بعد إعلانه دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية وسط هجمات من السلطات، ولم يقر رجل الأعمال نفسه بالذنب، ووصف السلطات الأرمنية "بالإفلاس".
وأثار موقفه الداعم للكنيسة غضب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي، أهان فيها رجال الدين.
وأفادت وزارة الداخلية الأرمينية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنشطة "عملياتية" قرب منزل كارابيتيان في يريفان، مشيرة إلى اقتياد مواطنين إلى مركز الشرطة.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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