https://sarabic.ae/20250621/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-لا-تسعى-إلى-استسلام-أوكرانيا-بل-إلى-الاعتراف-بالوضع-الذي-تطور-على-الأرض-1101909429.html

بوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى إلى استسلام أوكرانيا بل إلى الاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض

بوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى إلى استسلام أوكرانيا بل إلى الاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن بلاده لا تسعى إلى استسلام أوكرانيا بل إلى الاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض. 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T13:55+0000

2025-06-21T13:55+0000

2025-06-21T13:55+0000

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بوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى إلى استسلام أوكرانيا بل إلى الاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض سبوتنيك عربي بوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى إلى استسلام أوكرانيا بل إلى الاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الأوضاع في منطقة الصراع في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا مختلفة اختلافاً جوهريا.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "روسيا لا تهدف لكسر أوكرانيا، بقدر ما يهمها أمنها القومي الذي هدده الأوروبيون بتواجد "الناتو على الحدود"، مشيرا إلى أن "موسكو جادة في عملية التفاوض، نظرا لتحقيقها مكتسبات على الأرض، في ظل ما يشهده الميدان من تطورات لصالح القوات الروسية".قصف صاروخي إيراني عنيف على إسرائيل وطهران تتوعد "بمفاجأة استراتيجية" إذا دخلت واشنطن الحربوجهت طهران رسائل سياسية وعسكرية قوية إلى أمريكا وإسرائيل، في ظل استمرار المواجهة العسكرية التي تخوضها مع تل أبيب لليوم الثامن مع التوالي.وتوعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إسرائيل في حال مواصلة هجماتها على بلاده، "بردود أكثر قسوة، وستجعلها تندم على أفعالها".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا التطور الاستراتيجي مهم للغاية، لأن إيران لأول مرة منذ بداية المواجهة الحالية تنقل الصراع إلى مرحلة الضغط النوعية المركز، حيث استهدفت منشآت حكومية حساسة في حيفا، كما تمكنت من استهداف مواقع إدارة وسيطرة عسكرية إسرائيلية".بعد جولة تفاوض مع طهران دول الترويكا الأوروبية تؤكد العمل لإيجاد حل تفاوضي يمنع إيران من امتلاك نوويحثّ بيان وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على إيجاد "حل تفاوضي" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.وجاء البيان بعد 3 ساعات من المحادثات الدبلوماسية بين وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ونظيرهم الإيراني، عباس عراقجي.وأكد البيان "المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن توسع إيران في برنامجها النووي والذي ليس له أي غرض مدني موثوق".وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "وزير خارجية إيران لم يذهب إلى أوروبا بداعي التفاوض"، معتبرا أنها "مباحثات روتينية بين الطرفين"، مبينا أن "الأوروبيين حاولوا استغلالها وإصباغ صفة المفاوضات عليها"، مؤكدا أن "إيران لن تقبل بالشروط الأوروبية التي تعزز موقف أمريكا وإسرائيل".مؤتمر برلين حول ليبيا يؤكد ضرورة الالتزام بالعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدةأكد أعضاء لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين المعنية بليبيا، التزامهم بالعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة في ليبيا، كما أكدوا احترامهم لقرارات مجلس الأمن.وأقرّ المشاركون أيضا بأهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية.في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جبريل العرفي، إن "اجتماع برلين لم يخرج عن المسارات السابقة في الأزمة الليبية من حيث إدارة الأزمة وليس حلها".ويعتقد العرفي أن "الأطراف الليبية المتمسكة بالمناصب سوف تُفشل هذه الحلول بخيارات جديدة، تعيد تكرار المشاهد السابقة في الملف الليبي".اختتام أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليتختتم، اليوم السبت، فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلق في 18 يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة نحو 140 دولة، تحت شعار "القيم المشتركة – أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقات ثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية، منها توقيع اتفاق تعاون بين ممثلي شركة النقل والاستثمار الدولية للخدمات اللوجستية والتجارة في مقاطعة هيلونجيانج، الصينية وشركة تصدير الطاقة الروسية المحدودة، التابعة لصندوق "RK" للاستثمار.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معظم الاقتصادات الآن تتجه إلى الشرق في إشارة إلى روسيا والصين واليابان وغيرها، حيث يوجد العديد من الفرص الاستثمارية و التطور الاقتصادي".

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