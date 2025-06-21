https://sarabic.ae/20250621/بوم-بوم-تل-أبيب-أغنية-عن-القصف-الإيراني-لإسرائيل-تكتسح-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1101897391.html

"بوم بوم تل أبيب"... أغنية عن القصف الإيراني لإسرائيل تكتسح وسائل التواصل الاجتماعي

"بوم بوم تل أبيب"... أغنية عن القصف الإيراني لإسرائيل تكتسح وسائل التواصل الاجتماعي

سبوتنيك عربي

انتشرت أغنية جديدة بعنوان "بوم بوم تل أبيب"، كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بلقطات الصواريخ الإيرانية، أثناء سقوطها على إسرائيل. 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T05:25+0000

2025-06-21T05:25+0000

2025-06-21T05:25+0000

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ونشر مستخدم باسم لوكاس غيج، الأغنية، مدعيا أنه قد ألفها.وأشارت الأغنية إلى الأحداث الأخيرة، وتحديدا القصف الإيراني للعاصمة الإسرائيلية، حيث احتوت عبارات على غرار: "بوم بوم تل أبيب، هذا ما ستحصدونه لقاء أفعالكم الشريرة، لقد جنيتم على أنفسم، وآن الآوان لتنزفوا".وتفاوتت ردود فعل النشطاء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الأغنية، بين الإيجاب والسلب، حيث على حساب غيج فقط شاهدها أكثر من 3.5 مليون حساب، وأبدى الكثيرون إعجابهم بالأغنية و"دقة" كلماتها، وسط المواجهة بين إسرائيل وإيران، وسقوط صواريخ إيرانية في المدن الإسرائيلية بشكل شبه يومي منذ بدء تبادل الضربات بين الطرفين، ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف الإسرائيليين.وذكر أحد المعلقين، أن "أغنية بوم بوم تل أبيب، تنقل رسالة قوية وصوتا صادقا، يعكس مشاعر الناس في مواجهة الظلم، كلماتها مؤثرة، وأداؤها مفعم بالحماس والأمل"، وأضاف آخر: "الإنسانية تدين لك بالامتنان.. شكرا لك على هذا المقطع الموسيقي الجذاب"، وجاء في أحد التعليقات: "بالإضافة إلى كونها أغنية جيدة، تحتوي أغنية "بوم، بوم، تل أبيب" على العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي ستبقى خالدة، ولهذا السبب تستحق الأغنية دراسة جادة للحصول على جائزة غرامي".وانتقده البعض الكاتب على كلمة "اليهود"، قائلين إنه يجب أن يستبدلها بكلمة "الصهاينة"، حيث قال أحدهم في تعليقه: "هذه الأغنية رائعة، أتمنى لو أنك قلت صهاينة بدلا من يهود".هل خاف؟... لحظة ردة فعل نتنياهو على صوت مفاجئ في موقع ضربته إيران

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