https://sarabic.ae/20250621/خبير-اعتقال-كارابيتيان-يكشف-هشاشة-الوضع-السياسي-في-أرمينيا--1101907774.html
خبير: اعتقال كارابيتيان يكشف هشاشة الوضع السياسي في أرمينيا
خبير: اعتقال كارابيتيان يكشف هشاشة الوضع السياسي في أرمينيا
سبوتنيك عربي
أفادت عالمة الاجتماع من جامعة "ساو باولو" وخبيرة في حقوق الإنسان، ماريانا بوجيكيان، بأن اعتقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، يكشف... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T13:22+0000
2025-06-21T13:22+0000
2025-06-21T13:22+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
أرمينيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101883966_24:0:810:442_1920x0_80_0_0_637eecb4cef1dec8ff45ba2424f89f36.jpg
وقالت بوجيكيان لوكالة "سبوتنيك": "يرتبط اعتقال كارابيتيان بالوضع السياسي لباشينيان، الناجم عن خلافاته مع ممثلي الكنيسة، التي لا تزال مؤسسة اجتماعية مهمة توحد الأرمن حول العالم".وأضافت: "هذا بمثابة ستار دخان لإضفاء طابع متطرف على النقاش وتحويل انتباه الرأي العام إلى الجدل الدائر حول الحياة الشخصية لقادة الكنيسة، وبالتالي صرف الانتباه عن خطاباتهم (ضد باشينيان)".وأضافت أن "باشينيان يتعرض لانتقادات شديدة من الشعب الأرميني منذ هزيمته في صراع ناغورنو كاراباخ، ومع تراجع شعبيته واقتراب موعد الانتخابات، يكافح رئيس الوزراء لاستعادة تأييد الناخبين".وختمت بالقول: "أعتقد أن هذا قد يكون مؤشرًا على هشاشة أرمينيا الداخلية، وهو ما يمكن استغلاله خلال فترة من عدم الاستقرار في المنطقة".واعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.خبير سياسي لـ"سبوتنيك": اعتقال أرمينيا رجل الأعمال كارابيتيان بسبب دعمه للكنيسة مقلق ويثير الجدلمحكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان
https://sarabic.ae/20250621/رئيس-جمهورية-صرب-البوسنة-اعتقال-كارابيتيان-محاولة-لضرب-الكنيسة-بتحريض-غربي-1101904526.html
https://sarabic.ae/20250620/صحفي-صربي-اعتقال-كارابيتيان-يعتبر-ضربة-موجهة-لرأس-الكنيسة-الأرمينية-1101885942.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101883966_122:0:711:442_1920x0_80_0_0_1230766b8b1f94422fdc1c60e0192286.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا
خبير: اعتقال كارابيتيان يكشف هشاشة الوضع السياسي في أرمينيا
حصري
أفادت عالمة الاجتماع من جامعة "ساو باولو" وخبيرة في حقوق الإنسان، ماريانا بوجيكيان، بأن اعتقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، يكشف هشاشة الوضع السياسي لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، نتيجة خلافاته مع ممثلي الكنيسة الأرمينية.
وقالت بوجيكيان لوكالة "سبوتنيك": "يرتبط اعتقال كارابيتيان بالوضع السياسي لباشينيان، الناجم عن خلافاته مع ممثلي الكنيسة، التي لا تزال مؤسسة اجتماعية مهمة توحد الأرمن حول العالم".
وتابعت بوجيكيان: "تنتقد الكنيسة الأرمينية بشدة تخلي حكومة باشينيان عن إقليم ناغورنو كاراباخ. لقد تغيرت نبرة باشينيان، فهو يريد تسليم هذه المنطقة نهائيًا، والتوقف عن الدعوة إلى عودة الأرمن إلى هذا القطاع، الذي أصبح الآن تابعًا بالكامل لأذربيجان".
وأضافت: "هذا بمثابة ستار دخان لإضفاء طابع متطرف على النقاش وتحويل انتباه الرأي العام إلى الجدل الدائر حول الحياة الشخصية لقادة الكنيسة، وبالتالي صرف الانتباه عن خطاباتهم (ضد باشينيان)".
وأضافت أن "باشينيان يتعرض لانتقادات شديدة من الشعب الأرميني منذ هزيمته في صراع ناغورنو كاراباخ، ومع تراجع شعبيته واقتراب موعد الانتخابات، يكافح رئيس الوزراء لاستعادة تأييد الناخبين".
وأوضحت أن "الحملة المحتملة لتشويه سمعة الكنيسة الأرمينية وأتباعها، ممثلةً بكارابيتيان، ستحظى بالصدى الذي تعول عليه حكومة رئيس الوزراء".
وختمت بالقول: "أعتقد أن هذا قد يكون مؤشرًا على هشاشة أرمينيا الداخلية، وهو ما يمكن استغلاله خلال فترة من عدم الاستقرار في المنطقة".
واعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان
، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.
وأوضح المحامي أن الاتهام الموجه إليه هو "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة" وأن القبض على موكله تم من دون أي سبب قانوني واضح، واصفا قرار المحكمة بـ"قمة العبث".
وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.