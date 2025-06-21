https://sarabic.ae/20250621/سوريون-يرفعون-ضابطا-أمريكيا-على-الأكتاف-في-بنسلفانيا-فيديو-1101902394.html
سوريون يرفعون ضابطا أمريكيا على الأكتاف في بنسلفانيا... فيديو
سوريون يرفعون ضابطا أمريكيا على الأكتاف في بنسلفانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر أفراد الجالية السورية وهم يستقبلون بحرارة ضابط شرطة أمريكي رافعين إياه على الأكتاف، في ولاية بنسلفانيا... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T09:43+0000
2025-06-21T09:43+0000
2025-06-21T09:57+0000
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وبحسب الفيديو، يأتي هذا الاستقبال الحار للشرطي خلال زيارته لمهرجان التراث السوري السنوي الذي تنظمه كنيسة القديس جاورجيوس في وادي ليهاي.
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نادي الفيديو
سوريون يرفعون ضابطا أمريكيا على الأكتاف في بنسلفانيا... فيديو
09:43 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 21.06.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر أفراد الجالية السورية وهم يستقبلون بحرارة ضابط شرطة أمريكي رافعين إياه على الأكتاف، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وبحسب الفيديو، يأتي هذا الاستقبال الحار للشرطي خلال زيارته لمهرجان التراث السوري السنوي الذي تنظمه كنيسة القديس جاورجيوس في وادي ليهاي.
وأظهر الفيديو، الذي مدته أقل من دقيقة، الشرطي وهو يشارك في الرقص على أنغام أغاني من النمط الشعبي المنتشر في سوريا برفقة عدد من الشبان والشابات.