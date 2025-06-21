https://sarabic.ae/20250621/وزير-الخارجية-الإيراني-نمارس-حقنا-المشروع-في-الدفاع-عن-النفس-وشعبنا-يتمتع-بأعلى-درجات-التماسك-1101911996.html
وزير الخارجية الإيراني: نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس وشعبنا يتمتع بأعلى درجات التماسك
وزير الخارجية الإيراني: نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس وشعبنا يتمتع بأعلى درجات التماسك
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني في مواجهة الظروف الحالية. 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T15:36+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، عن عراقجي، تجديد التأكيد بأن "الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني في مواجهة الظروف الحالية".وجاءت تصريحات عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، مضيفا أن "الوضع الراهن صعب بلا شك، لكن الأمور في إيران تسير على ما يرام".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نحن نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، في مواجهة عدوان غير مبرر من قبل الكيان الصهيوني، وسنواصل هذا النهج في إطار القوانين الدولية".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250621/الرئيس-التركي-لوزير-الخارجية-الإيراني-المنطقة-لا-تحتمل-حربا-جديدة-والحل-عبر-المفاوضات-النووية-1101910802.html
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إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار
إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني: نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس وشعبنا يتمتع بأعلى درجات التماسك
15:36 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 21.06.2025)
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني في مواجهة الظروف الحالية.
ونقلت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، عن عراقجي، تجديد التأكيد بأن "الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني في مواجهة الظروف الحالية".
وجاءت تصريحات عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، مضيفا أن "الوضع الراهن صعب بلا شك، لكن الأمور في إيران تسير على ما يرام".
وتابع وزير الخارجية الإيراني
: "نحن نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، في مواجهة عدوان غير مبرر من قبل الكيان الصهيوني، وسنواصل هذا النهج في إطار القوانين الدولية".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.