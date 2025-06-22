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إسرائيل تعلن استعادة جثث 3 رهائن من غزة
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أول زعيم عربي يعلق على الضربات الأمريكية على إيران
أول زعيم عربي يعلق على الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
أدلى رئيس عربي، بأول تصريحات بشأن عملية الضربات الأمريكية التي شنت فجر اليوم الأحد على 3 منشآت نووية إيرانية. 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T08:39+0000
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وحذر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، من تداعيات التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن لبنان بكل مكوناته – قيادة وأحزابا وشعبا – يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه دفع ثمنا باهظاً للحروب التي اندلعت على أراضيه وفي محيطه، وهو غير مستعد لتحمل المزيد.وقال: "لقد دفع لبنان غاليا ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لا سيما وأن كلفة هذه الحروب كانت وستكون أكبر من قدرته على الاحتمال".وأشار عون إلى أن "قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر، بما يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من دولة ومنطقة".ودعا الرئيس اللبناني إلى ضرورة ضبط النفس، وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
https://sarabic.ae/20250622/إيران-تنشر-أول-فيديو-لمنشأة-فوردو-النووية-بعد-الضربة-الأمريكية-1101928296.html
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إيران, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل
إيران, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل

أول زعيم عربي يعلق على الضربات الأمريكية على إيران

08:39 GMT 22.06.2025
© AP Photoطائرات مقاتلة أمريكية
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أدلى رئيس عربي، بأول تصريحات بشأن عملية الضربات الأمريكية التي شنت فجر اليوم الأحد على 3 منشآت نووية إيرانية.
وحذر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، من تداعيات التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن لبنان بكل مكوناته – قيادة وأحزابا وشعبا – يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه دفع ثمنا باهظاً للحروب التي اندلعت على أراضيه وفي محيطه، وهو غير مستعد لتحمل المزيد.
وقال: "لقد دفع لبنان غاليا ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لا سيما وأن كلفة هذه الحروب كانت وستكون أكبر من قدرته على الاحتمال".
وأشار عون إلى أن "قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر، بما يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من دولة ومنطقة".
ودعا الرئيس اللبناني إلى ضرورة ضبط النفس، وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار.
وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
علامة الإشعاع النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
إيران تنشر أول فيديو لمنشأة فوردو النووية بعد الضربة الأمريكية
07:59 GMT
من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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