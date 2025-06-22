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إيران تنشر أول فيديو لمنشأة فوردو النووية بعد الضربة الأمريكية

إيران تنشر أول فيديو لمنشأة فوردو النووية بعد الضربة الأمريكية

سبوتنيك عربي

نشر إعلام إيراني رسمي مقطع مصور أشار إلى أنه من محيط منشأة فوردو النووية بمدينة قم، وذلك بعد الضربة الأمريكية التي تعرضت لها فجر اليوم الأحد. 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T07:59+0000

2025-06-22T07:59+0000

2025-06-22T07:59+0000

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وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" من موقع فوردو النووي بمحافظة قم، بأن الموقع لم يُظهر أي مؤشرات على تعرضه لهجوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تنفيذ غارات جوية عليه.وقال المراسل في تقرير ميداني من محيط المنشأة: "يبدو الأمر كما لو لم يكن هناك أي هجوم هنا"، مشيرا إلى عدم رصد أضرار ظاهرة في المنطقة.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".

https://sarabic.ae/20250622/باحث-في-الفيزياء-وتكنولوجيا-النانو-لـسبوتنيك-لا-خوف-من-تسرب-إشعاعي-بعد-الضربات-الأمريكية-1101927507.html

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