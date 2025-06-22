https://sarabic.ae/20250622/باحث-في-الفيزياء-وتكنولوجيا-النانو-لـسبوتنيك-لا-خوف-من-تسرب-إشعاعي-بعد-الضربات-الأمريكية-1101927507.html

باحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو لـ"سبوتنيك": لا خوف من تسرب إشعاعي بعد الضربات الأمريكية

باحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو لـ"سبوتنيك": لا خوف من تسرب إشعاعي بعد الضربات الأمريكية

سبوتنيك عربي

استبعد الباحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو، الدكتور وسيم جابر، اليوم الأحد، أن يكون قد حدث أي تسرب إشعاعي، بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت 3 مواقع نووية... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T07:14+0000

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وأوضح جابر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الضربات الامريكية حدثت على أبواب منشآة فوردو، التي تُعد الأكثر حساسية بين باقي المنشآت نتيجة لوجود أجهزة طرد مركزي فيها"، مشيرا الى أنه "من المتعارف عليه أن المنشآة محصنة بشكل كبير تحت الأرض، والصواريخ التي استهدفتها لم تحدث على أعماق كبيرة". وأضاف الباحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو: "السؤال الأهم هنا هل يوجد مواد قابلة للانشطار في المواقع المستهدفة؟، وهل تم نقل هذه المواد الى أماكن آمنة؟". وعما إذا كان قد زال الخطر بعد ساعات من الضربات وعدم الاعلان عن تسرب إشعاعي، أوضح الدكتور وسيم جابر أنه "في الإطار العلمي هناك أدوات لكشف التسرب الاشعاعي تشير إلى الجسيمات المشعة الموجدة في الهواء".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".

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https://sarabic.ae/20250622/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-فيديو-وصور-1101920243.html

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