https://sarabic.ae/20250622/وكالة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تصدر-بيانا-بشأن-الاعتداء-الأمريكي-على-المنشآت-النووية-1101922663.html

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية

سبوتنيك عربي

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران لا تنوي وقف تطوير الصناعة النووية بعد الضربات على عدد من المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية، وتتوقع من المجتمع... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T05:12+0000

2025-06-22T05:12+0000

2025-06-22T05:12+0000

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وقالت المنظمة في بيان على "تلغرام": "نتوقع من المجتمع الدولي إدانة الفوضى القائمة على قانون الغابة، ودعم إيران في نيل حقوقها المشروعة". وأضافت: "تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية العظيمة أنها، رغم مؤامرات أعدائها الخبيثة، وبجهود آلاف علمائها، لن تسمح بوقف تطوير الصناعة النووية الوطنية". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان. وشنت أمريكا هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء أمس السبت. ووفقا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. وأعلن البرلمان الإيراني أن طهران كانت تتوقع هجوما على منشأة فوردو النووية، وقد أخلت المنشأة دون أن تلحق بها أضرار لا يمكن إصلاحها. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لا تنوي وقف تطوير صناعتها النووية بعد الهجمات.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم