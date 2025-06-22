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إسرائيل تعلن استعادة جثث 3 رهائن من غزة
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وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية
وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية
سبوتنيك عربي
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران لا تنوي وقف تطوير الصناعة النووية بعد الضربات على عدد من المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية، وتتوقع من المجتمع... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T05:12+0000
2025-06-22T05:12+0000
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وقالت المنظمة في بيان على "تلغرام": "نتوقع من المجتمع الدولي إدانة الفوضى القائمة على قانون الغابة، ودعم إيران في نيل حقوقها المشروعة". وأضافت: "تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية العظيمة أنها، رغم مؤامرات أعدائها الخبيثة، وبجهود آلاف علمائها، لن تسمح بوقف تطوير الصناعة النووية الوطنية". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان. وشنت أمريكا هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء أمس السبت. ووفقا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. وأعلن البرلمان الإيراني أن طهران كانت تتوقع هجوما على منشأة فوردو النووية، وقد أخلت المنشأة دون أن تلحق بها أضرار لا يمكن إصلاحها. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لا تنوي وقف تطوير صناعتها النووية بعد الهجمات.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250622/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-فيديو-وصور-1101920243.html
https://sarabic.ae/20250621/إيران-ترد-على-حقيقة-تسرب-أي-مواد-خطرة-من-الموقع-النووي-في-أصفهان-1101913134.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية

05:12 GMT 22.06.2025
© AP Photoصورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لعمل الفنيين في الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للماء الثقيل
صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لعمل الفنيين في الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo
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أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران لا تنوي وقف تطوير الصناعة النووية بعد الضربات على عدد من المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية، وتتوقع من المجتمع الدولي إدانة هذه الضربات.
وقالت المنظمة في بيان على "تلغرام": "نتوقع من المجتمع الدولي إدانة الفوضى القائمة على قانون الغابة، ودعم إيران في نيل حقوقها المشروعة".
وأضافت: "تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية العظيمة أنها، رغم مؤامرات أعدائها الخبيثة، وبجهود آلاف علمائها، لن تسمح بوقف تطوير الصناعة النووية الوطنية".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
06:46 GMT
وشنت أمريكا هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء أمس السبت.
ووفقا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
وأعلن البرلمان الإيراني أن طهران كانت تتوقع هجوما على منشأة فوردو النووية، وقد أخلت المنشأة دون أن تلحق بها أضرار لا يمكن إصلاحها.
وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لا تنوي وقف تطوير صناعتها النووية بعد الهجمات.
مسؤول أمني إيراني يرتدي ملابس واقية يتجول في جزء من منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان الإيرانية، 30 مارس/ آذار 2005 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
إيران ترد على حقيقة تسرب أي مواد خطرة من الموقع النووي في أصفهان
أمس, 16:04 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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