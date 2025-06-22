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السفير الإيراني لدى روسيا: طهران تأمل أن تسفر المحادثات المرتقبة في موسكو عن استقرار الشرق الأوسط
السفير الإيراني لدى روسيا: طهران تأمل أن تسفر المحادثات المرتقبة في موسكو عن استقرار الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، بأن طهران تأمل في أن تؤدي المحادثات المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في موسكو، إلى استقرار الوضع في... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T13:50+0000
2025-06-22T13:50+0000
روسيا
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وقال جلالي في حسابه على منصة "إكس": "لطالما حافظت إيران وروسيا على مستوى ممتاز من المشاورات بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ونأمل أن تكون المحادثات المرتقبة بنّاءة، وأن تسهم في استقرار الوضع".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيزور روسيا غدا الاثنين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأشار إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أمريكا.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
https://sarabic.ae/20250622/الرئيس-الإيراني-أمريكا-تدخلت-بعد-عجز-إسرائيل-1101933689.html
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روسيا, العالم, إيران
روسيا, العالم, إيران

السفير الإيراني لدى روسيا: طهران تأمل أن تسفر المحادثات المرتقبة في موسكو عن استقرار الشرق الأوسط

13:50 GMT 22.06.2025
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصوركاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، بأن طهران تأمل في أن تؤدي المحادثات المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في موسكو، إلى استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال جلالي في حسابه على منصة "إكس": "لطالما حافظت إيران وروسيا على مستوى ممتاز من المشاورات بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ونأمل أن تكون المحادثات المرتقبة بنّاءة، وأن تسهم في استقرار الوضع".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيزور روسيا غدا الاثنين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، أوضح عراقجي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أمريكا.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
‌‏الرئيس الإيراني: أمريكا تدخلت بعد عجز إسرائيل
12:25 GMT
وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.
من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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