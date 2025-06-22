https://sarabic.ae/20250622/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-طهران-تأمل-أن-تسفر-المحادثات-المرتقبة-في-موسكو-عن-استقرار-الشرق-الأوسط-1101936036.html

السفير الإيراني لدى روسيا: طهران تأمل أن تسفر المحادثات المرتقبة في موسكو عن استقرار الشرق الأوسط

السفير الإيراني لدى روسيا: طهران تأمل أن تسفر المحادثات المرتقبة في موسكو عن استقرار الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، بأن طهران تأمل في أن تؤدي المحادثات المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في موسكو، إلى استقرار الوضع في... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T13:50+0000

2025-06-22T13:50+0000

2025-06-22T13:50+0000

روسيا

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078101002_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_054a1b6b81b9f3ab01be6984fbfd3365.jpg

وقال جلالي في حسابه على منصة "إكس": "لطالما حافظت إيران وروسيا على مستوى ممتاز من المشاورات بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ونأمل أن تكون المحادثات المرتقبة بنّاءة، وأن تسهم في استقرار الوضع".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيزور روسيا غدا الاثنين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأشار إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أمريكا.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".

https://sarabic.ae/20250622/الرئيس-الإيراني-أمريكا-تدخلت-بعد-عجز-إسرائيل-1101933689.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, إيران