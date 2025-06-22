https://sarabic.ae/20250622/باحث-في-الشأن-الدولي-ضربات-أمريكا-هدفها-جر-إيران-إلى-التفاوض-حول-الملف-النووي-1101935405.html

باحث في الشأن الدولي: ضربات أمريكا هدفها جر إيران إلى التفاوض حول الملف النووي

باحث في الشأن الدولي: ضربات أمريكا هدفها جر إيران إلى التفاوض حول الملف النووي

سبوتنيك عربي

علّق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور ناصر زيدان، على استهداف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية في إيران، لافتا إلى... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T13:26+0000

2025-06-22T13:26+0000

2025-06-22T13:56+0000

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وقال زيدان، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ضربة الولايات المتحدة هي لامتصاص الوضع الداخلي لأن الدستور الأمريكي لا يسمح للرئيس بمفرده أن يعلن الحرب ولابد من أخذ موافقة الكونغرس".وأضاف: "هناك مخاطر قد تحدث من جراء هذه الضربة إذا ما لجأت إيران لردة فعل ضد المصالح الأمريكية في المنطقة أو خارجها أو على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة بإتساع في عدد من دول المنطقة، وبالتالي هذا سيجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مخاطر".واعتبر الخبير أن "الاتصالات المتتالية بين ترامب ونتنياهو تؤكد أن هناك رؤى ليست دبلوماسية"، مضيفا: "لا يمكن تبرير الضربات العسكرية الأمريكية لأن المواقع النووية الإيرانية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال: "نرى كمراقبين أن هناك أهدافا أخرى للعمليات العسكرية تتعلق بالسيطرة على المنطقة بشكل كامل وإبعاد قوى أساسية موجودة أو مستفيدة أو لها مصالح من هذه المنطقة، وهذا هدف مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".وعن استعداد إيران لضرب القواعد الأمريكية، قال: "إيران تتأنى في اتخاذ مثل هذا القرار ولكن هذا لا يعني أنها لا تفكر بالأمر"، لافتاً إلى "أكثر من سيناريو يعد للوصول إلى خاتمة لهذه الأحداث الكبرى، وقد تكون بعض الاتصالات الغير معلنة قد حالت دون ردة فعل"، مرجّحاً أن "يكون ضمن الأجندة الإيرانية مراعاة للدول الخليجية".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ "هجوم ناجح" استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.الصين: الضربة الأمريكية تزيد التوترات في الشرق الأوسطدولة عربية تجهز ملاجئ بعد الضربة الأمريكية على إيران

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