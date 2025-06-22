https://sarabic.ae/20250622/باحث-في-الشأن-الدولي-ضربات-أمريكا-هدفها-جر-إيران-إلى-التفاوض-حول-الملف-النووي-1101935405.html
باحث في الشأن الدولي: ضربات أمريكا هدفها جر إيران إلى التفاوض حول الملف النووي
باحث في الشأن الدولي: ضربات أمريكا هدفها جر إيران إلى التفاوض حول الملف النووي
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور ناصر زيدان، على استهداف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية في إيران، لافتا إلى... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T13:26+0000
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وقال زيدان، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ضربة الولايات المتحدة هي لامتصاص الوضع الداخلي لأن الدستور الأمريكي لا يسمح للرئيس بمفرده أن يعلن الحرب ولابد من أخذ موافقة الكونغرس".وأضاف: "هناك مخاطر قد تحدث من جراء هذه الضربة إذا ما لجأت إيران لردة فعل ضد المصالح الأمريكية في المنطقة أو خارجها أو على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة بإتساع في عدد من دول المنطقة، وبالتالي هذا سيجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مخاطر".واعتبر الخبير أن "الاتصالات المتتالية بين ترامب ونتنياهو تؤكد أن هناك رؤى ليست دبلوماسية"، مضيفا: "لا يمكن تبرير الضربات العسكرية الأمريكية لأن المواقع النووية الإيرانية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال: "نرى كمراقبين أن هناك أهدافا أخرى للعمليات العسكرية تتعلق بالسيطرة على المنطقة بشكل كامل وإبعاد قوى أساسية موجودة أو مستفيدة أو لها مصالح من هذه المنطقة، وهذا هدف مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".وعن استعداد إيران لضرب القواعد الأمريكية، قال: "إيران تتأنى في اتخاذ مثل هذا القرار ولكن هذا لا يعني أنها لا تفكر بالأمر"، لافتاً إلى "أكثر من سيناريو يعد للوصول إلى خاتمة لهذه الأحداث الكبرى، وقد تكون بعض الاتصالات الغير معلنة قد حالت دون ردة فعل"، مرجّحاً أن "يكون ضمن الأجندة الإيرانية مراعاة للدول الخليجية".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ "هجوم ناجح" استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.الصين: الضربة الأمريكية تزيد التوترات في الشرق الأوسطدولة عربية تجهز ملاجئ بعد الضربة الأمريكية على إيران
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
باحث في الشأن الدولي: ضربات أمريكا هدفها جر إيران إلى التفاوض حول الملف النووي
13:26 GMT 22.06.2025 (تم التحديث: 13:56 GMT 22.06.2025)
حصري
علّق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور ناصر زيدان، على استهداف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية في إيران، لافتا إلى أن "ما حدث ليس مفاجأة أو تحولا سريعا غير منتظر"، مؤكدا أن "دخول الولايات المتحدة الأمريكية للحرب ليس تفصيلا بل مسألة استراتيجية".
وقال زيدان، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ضربة الولايات المتحدة هي لامتصاص الوضع الداخلي لأن الدستور الأمريكي لا يسمح للرئيس بمفرده أن يعلن الحرب ولابد من أخذ موافقة الكونغرس".
وأشار إلى أن "الضربات ليست دخولا في الحرب بل نوع من المساعدة لجر إيران إلى التفاوض حول الملف النووي".
وأضاف: "هناك مخاطر قد تحدث من جراء هذه الضربة إذا ما لجأت إيران لردة فعل ضد المصالح الأمريكية في المنطقة أو خارجها أو على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة بإتساع في عدد من دول المنطقة، وبالتالي هذا سيجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مخاطر".
واعتبر الخبير أن "الاتصالات المتتالية بين ترامب ونتنياهو تؤكد أن هناك رؤى ليست دبلوماسية"، مضيفا: "لا يمكن تبرير الضربات العسكرية الأمريكية لأن المواقع النووية الإيرانية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويأمل زيدان أن "يتمّ وقف إطلاق النار بشكل كامل والبدء بالتفاوض".
وقال: "نرى كمراقبين أن هناك أهدافا أخرى للعمليات العسكرية تتعلق بالسيطرة على المنطقة بشكل كامل وإبعاد قوى أساسية موجودة أو مستفيدة أو لها مصالح من هذه المنطقة، وهذا هدف مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".
وعن استعداد إيران لضرب القواعد الأمريكية، قال: "إيران تتأنى في اتخاذ مثل هذا القرار ولكن هذا لا يعني أنها لا تفكر بالأمر"، لافتاً إلى "أكثر من سيناريو يعد للوصول إلى خاتمة لهذه الأحداث الكبرى، وقد تكون بعض الاتصالات الغير معلنة قد حالت دون ردة فعل"، مرجّحاً أن "يكون ضمن الأجندة الإيرانية مراعاة للدول الخليجية".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ "هجوم ناجح" استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية
رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.
وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا
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