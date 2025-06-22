https://sarabic.ae/20250622/ترامب-يلمح-إلى-تغيير-محتمل-للنظام-في-إيران-1101943396.html

ترامب يلمح إلى "تغيير محتمل" للنظام في إيران

ترامب يلمح إلى "تغيير محتمل" للنظام في إيران

سبوتنيك عربي

شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، في القيادة الإيرانية، مُشيرًا إلى احتمالية "تغيير النظام" نظرًا لعجزهم عن "جعل إيران عظيمة مجددًا"، على حد قوله. 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T21:32+0000

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2025-06-23T04:24+0000

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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها: "ليس من الصواب سياسيًا استخدام مصطلح "تغيير النظام"، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزًا عن جعل إيران عظيمة مجددًا، فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟ يا إلهي!".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أمس الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات جوية ناجحة" على المنشآت النووية الرئيسية في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، قائلا إنها "دُمّرت تمامًا" جراء الضربات، لكن السلطات الإيرانية قلّلت من شأن تأثيرها.وتوعد ترامب، طهران بمزيد من الهجمات المدمرة "إذا لم تقبل السلام"، مشددًا أن هدف الولايات المتحدة من تلك الضربات هو "تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي".وبينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"القرار الجريء" لترامب، قائلًا إنه يُمثل "منعطفًا تاريخيًا قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام"، أدانت إيران بشدة الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر ومبيت وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة"، كما أكدت أنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها، محذّرة من أن الهجمات الأمريكية ستترك "عواقب وخيمة".وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا"، ردًا على "جريمتها وعدوانها"، ردت إيران، بعد ساعات، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن "العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة".وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وخلافًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن "إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة.ويثير هذا التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حالة من الخوف والترقب بالشرق الأوسط في انتظار معرفة ما إذا كانت الضربات الأخيرة تمهّد لنهاية حقيقية للنزاع أم شرارة لاندلاع حرب إقليمية أوسع، وسط دعوات عربية ودولية لخفض التصعيد وتحذيرات من عواقبه.

https://sarabic.ae/20250621/ترامب-يعلن-تنفيذ-هجوم-أمريكي-على-منشآت-نووية-إيرانية-1101920856.html

https://sarabic.ae/20250622/غير-دستوري-هجوم-ترامب-على-إيران-يثير-عاصفة-انتقادات-في-الكونغرس-1101942807.html

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ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم