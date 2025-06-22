https://sarabic.ae/20250622/غير-دستوري-هجوم-ترامب-على-إيران-يثير-عاصفة-انتقادات-في-الكونغرس-1101942807.html

"غير دستوري".. هجوم ترامب على إيران يثير عاصفة انتقادات في الكونغرس

"غير دستوري".. هجوم ترامب على إيران يثير عاصفة انتقادات في الكونغرس

سبوتنيك عربي

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات حادة من أعضاء في الكونغرس بعد تنفيذ غارات جوية استهدفت منشآت نووية في إيران، دون تفويض من الهيئة التشريعية. 22.06.2025, سبوتنيك عربي

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واعتبر أعضاء في الكونغرس أن قرار الهجوم الذي اتخذه ترامب "انتهاكا للدستور" لأنه لم يتم وفقا للدستور.وقال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، إن إعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس فقط، بينما عبّر نواب جمهوريون من بينهم توماس ماسي وورين ديفيدسون، عن رفضهم للخطوة، مشيرين إلى أنها "غير دستورية".كما طالب نواب آخرون منهم النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري، التي دعت إلى جلسة طارئة للتصويت على "قانون صلاحيات الحرب"، فيما اعتبرت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز أن القرار قد يبرر إجراءات عزل ترامب.وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، قال فيه إن "الولايات المتحدة نفذت عملية ناجحة للغاية، وسحبت القنبلة من يد إيران قبل أن تستخدمها".التصريح جاء في سياق دفاع ترامب عن قراره بشن غارات على منشآت نووية إيرانية، وهو القرار الذي فجر خلافا واسعا داخل الكونغرس، حيث اعتبر عدد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين أن التحرك العسكري تم دون تفويض دستوري، مطالبين بعقد جلسة طارئة لمراجعة صلاحيات الحرب.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".يأتي ذلك وسط استمرار المواجهة بين إيران وإسرائيل، التي بدأت منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، وشهدت تبادل ضربات هي الأكبر من نوعها بين الجانبين.

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