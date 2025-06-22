https://sarabic.ae/20250622/روسيا-والصين-تقترحان-مشروع-قرار-لمجلس-الأمن-الدولي-يدين-الهجوم-الأمريكي-على-إيران-1101939068.html

روسيا والصين تقترحان مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الأمريكي على إيران

روسيا والصين تقترحان مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الأمريكي على إيران

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا والصين وباكستان وزعتا مشروع قرار يدين الهجوم الأمريكي على إيران بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T15:52+0000

2025-06-22T15:52+0000

2025-06-22T15:52+0000

روسيا

العالم

منظمة الأمم المتحدة

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وأضاف المصدر أن المشروع يدين بشدة الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ويؤكد المشروع أن هذه الضربات تشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين. إضافة إلى ذلك، يطالب مشروع روسيا والصين وباكستان بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ويؤكد التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي.ودعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى "عقد اجتماع طارئ عقب العدوان الأمريكي اليوم على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية".وقالت البعثة الإيرانية، في رسالتها، إنه "عمل عدواني سافر وغير قانوني، ويجب إدانته بأشد العبارات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إلى المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حتى يُحاسب مرتكبو هذه الجرائم الشنيعة محاسبة كاملة ولا يفلتوا من العقاب".وأدان البيان "بأشد العبارات هذه الأعمال العدوانية غير المبررة والمُدبّرة"، وهي أعمال تأتي في أعقاب الهجوم العسكري الواسع الذي شنته إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران على المواقع والمنشآت النووية السلمية الإيرانية.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".

https://sarabic.ae/20250622/روبيو-إقدام-إيران-على-إغلاق-مضيق-هرمز-سيمثل-تصعيدا-هائلا-يتطلب-ردا-من-واشنطن-ودول-أخرى-1101938122.html

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