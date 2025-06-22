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مسؤول في حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك"عن موقف "أنصار الله"من التطورات بعد الضربة الأمريكية لإيران
مسؤول في حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك"عن موقف "أنصار الله"من التطورات بعد الضربة الأمريكية لإيران
سبوتنيك عربي
أكد مستشار رئاسة الوزراء في العاصمة اليمنية صنعاء، العميد حميد عبد القادر، أن "اليمن مستمر بمواقفه الثابتة بحصار الكيان في البحر الأحمر وضرب إسرائيل حتى وقف... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T15:46+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "البرنامج النووي الإيراني لم ولن يتأثر بأي ضربات سواء أكانت إسرائيلية أو أمريكية، وقد أعلن نائب مدينة قم بالبرلمان الإيراني، بأن منشآت فوردو تحت الأرض لم تتعرض لأي أضرار وحجم الخسائر ليس كما يروج له ترامب، والكثير من القيادات العسكرية الإيرانية تؤكد هذا الشيء أن البرنامج النووي محمي وتم نقله إلى مكان آمن".وتابع عبد القادر، أن "الكيان في ورطة ويتعرض لأكبر هجوم وإذلال وهزيمة في تاريخه، بعد فشل الكيان الإسرائيلي في عدوانه على إيران يريد أن يقول، الآن نجحنا بمساعدة الأمريكان وضربنا المفاعلات وانتهت العملية، الكيان يريد إنهاء العملية كونه يتعرض للهجوم اليومي وثمانية ملايين مستوطن 24 ساعة تحت الأرض، وما فوق الأرض أصبح شبه مدمر، الكيان يريد الخروج من المعركة لحماية ما تبقى، نتمنى من إيران أن تستمر بضرباتها".وأشار مستشار رئاسة الحكومة، إلى أن "إيران هي من ستحدد وجه المنطقة والعالم من خلال التصعيد بضرب القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في الخليج، في حال إذا صح أن هناك تدمير للمفاعل النووي الإيراني، لكن أنا أستبعد أن يتم تدمير المفاعل النووي الإيراني فقد تم نقله تحت الأرض، ربما واشنطن تريد أن تحقق انتصار إعلامي من أجل أن تُخرج الكيان بماء الوجه وتريد إنهاء الحرب، وما علينا سوى أن ننتظر الرد الإيراني والذي لن يأتي فقط من إيران، لكن يتم حاليا التنسيق بشأنه مع عدة قوى عالمية ومحلية وإقليمية، لضبط سير المعركة بحيث تطول أكثر مما هو متوقع، والنصر سيكون حليف الجمهورية الإسلامية التي تمثل معسكر الحق ومعسكر الباطل إلى زوال".أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية ستكون له عواقب بعيدة المدى، مشيرا إلى أن إيران تحتفظ بحقها في حماية مصالحها من خلال الدفاع عن النفس.كتب وزير الخارجية الإيراني على منصة "إكس": "ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية".وتابع: "أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة.. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع دفاعًا عن النفس، تحتفظ إيران بجميع الوسائل للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، اليوم الأحد، لعقد اجتماع طارئ عقب الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآت فوردو و نطنز وأصفهان النووية.
https://sarabic.ae/20250615/خبير-يمني-لـ-سبوتنيك-جبهتنا-الداخلية-متماسكة-ويصعب-اختراقهاولا-صحة-لاغتيال-قيادات-في-صنعاء-1101692227.html
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حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول في حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك"عن موقف "أنصار الله"من التطورات بعد الضربة الأمريكية لإيران

15:46 GMT 22.06.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedشاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا،
شاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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أكد مستشار رئاسة الوزراء في العاصمة اليمنية صنعاء، العميد حميد عبد القادر، أن "اليمن مستمر بمواقفه الثابتة بحصار الكيان في البحر الأحمر وضرب إسرائيل حتى وقف العدوان على غزة"، وبالنسبة لأمريكا فإن "القوات المسلحة وفق الإعلان الرسمي سوف يضرب حاملات الطائرات والسفن والبوارج الأمريكية".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "البرنامج النووي الإيراني لم ولن يتأثر بأي ضربات سواء أكانت إسرائيلية أو أمريكية، وقد أعلن نائب مدينة قم بالبرلمان الإيراني، بأن منشآت فوردو تحت الأرض لم تتعرض لأي أضرار وحجم الخسائر ليس كما يروج له ترامب، والكثير من القيادات العسكرية الإيرانية تؤكد هذا الشيء أن البرنامج النووي محمي وتم نقله إلى مكان آمن".
وتابع عبد القادر، أن "الكيان في ورطة ويتعرض لأكبر هجوم وإذلال وهزيمة في تاريخه، بعد فشل الكيان الإسرائيلي في عدوانه على إيران يريد أن يقول، الآن نجحنا بمساعدة الأمريكان وضربنا المفاعلات وانتهت العملية، الكيان يريد إنهاء العملية كونه يتعرض للهجوم اليومي وثمانية ملايين مستوطن 24 ساعة تحت الأرض، وما فوق الأرض أصبح شبه مدمر، الكيان يريد الخروج من المعركة لحماية ما تبقى، نتمنى من إيران أن تستمر بضرباتها".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
خبير يمني لـ "سبوتنيك": جبهتنا الداخلية متماسكة ويصعب اختراقها..ولا صحة لاغتيال قيادات في صنعاء
15 يونيو, 18:20 GMT
وأشار مستشار رئاسة الحكومة، إلى أن "إيران هي من ستحدد وجه المنطقة والعالم من خلال التصعيد بضرب القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في الخليج، في حال إذا صح أن هناك تدمير للمفاعل النووي الإيراني، لكن أنا أستبعد أن يتم تدمير المفاعل النووي الإيراني فقد تم نقله تحت الأرض، ربما واشنطن تريد أن تحقق انتصار إعلامي من أجل أن تُخرج الكيان بماء الوجه وتريد إنهاء الحرب، وما علينا سوى أن ننتظر الرد الإيراني والذي لن يأتي فقط من إيران، لكن يتم حاليا التنسيق بشأنه مع عدة قوى عالمية ومحلية وإقليمية، لضبط سير المعركة بحيث تطول أكثر مما هو متوقع، والنصر سيكون حليف الجمهورية الإسلامية التي تمثل معسكر الحق ومعسكر الباطل إلى زوال".
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية ستكون له عواقب بعيدة المدى، مشيرا إلى أن إيران تحتفظ بحقها في حماية مصالحها من خلال الدفاع عن النفس.
كتب وزير الخارجية الإيراني على منصة "إكس": "ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية".
وتابع: "أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة.. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع دفاعًا عن النفس، تحتفظ إيران بجميع الوسائل للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
"أنصار الله": نطاق الصراع سيتوسع حتى تتوقف الهجمات على إيران
05:43 GMT
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.
شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، اليوم الأحد، لعقد اجتماع طارئ عقب الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآت فوردو و نطنز وأصفهان النووية.
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