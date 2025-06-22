https://sarabic.ae/20250622/موكب-إيماني-في-أرمينيا-دعماً-للكنيسة-والبطريرك-1101929273.html
موكب إيماني في أرمينيا دعما للكنيسة والبطريرك
موكب إيماني في أرمينيا دعما للكنيسة والبطريرك
سبوتنيك عربي
انطلق اليوم موكب من المعبد القديم "زفارتنوتس" إلى كاتدرائية إتشميادزين، بمشاركة المئات، وذلك دعماً للكنيسة الأرمنية الرسولية وكاثوليكوس عموم الأرمن غاركين... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T08:40+0000
2025-06-22T08:40+0000
2025-06-22T08:42+0000
أرمينيا
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يتزامن هذا الحدث الروحي مع عيد القديس إتشميادزين، أحد أقدس الأعياد في تقويم الكنيسة الأرمنية، ويهدف المشاركون إلى لقاء البطريرك والتعبير عن تضامنهم مع الكنيسة.ويحمل بعض المشاركين ملصقات عليها صورة رجل الأعمال والمحسن الأرميني الكبير، سامفيل كارابيتيان، الذي هو قيد الاعتقال.وهتف المشاركون في المسيرة الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية "الحرية للسجين السياسي سامفيل كارابيتيان".في 19 يونيو/حزيران، أن محكمة في يريفان اعتقلت، رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.ممثل رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: اعتقال سامفيل كارابيتيان في أرمينيا "اضطهاد سياسي"خبير يعلق على اعتقال كارابيتيان: الكنيسة الأرمينية لعبت دورا تاريخيا في الحفاظ على ثقافة البلاد
https://sarabic.ae/20250621/المطران-عطا-الله-حنا-يندد-باعتقال-كارابيتيان-مؤازرة-الكنيسة-واجب-إنساني-وليست-جريمة-1101917901.html
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أرمينيا, العالم
موكب إيماني في أرمينيا دعما للكنيسة والبطريرك
08:40 GMT 22.06.2025 (تم التحديث: 08:42 GMT 22.06.2025)
انطلق اليوم موكب من المعبد القديم "زفارتنوتس" إلى كاتدرائية إتشميادزين، بمشاركة المئات، وذلك دعماً للكنيسة الأرمنية الرسولية وكاثوليكوس عموم الأرمن غاركين الثاني.
يتزامن هذا الحدث الروحي مع عيد القديس إتشميادزين، أحد أقدس الأعياد في تقويم الكنيسة الأرمنية، ويهدف المشاركون إلى لقاء البطريرك والتعبير عن تضامنهم مع الكنيسة.
ويحمل بعض المشاركين ملصقات عليها صورة رجل الأعمال والمحسن الأرميني الكبير، سامفيل كارابيتيان، الذي هو قيد الاعتقال.
وهتف المشاركون في المسيرة الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية "الحرية للسجين السياسي سامفيل كارابيتيان".
في 19 يونيو/حزيران، أن محكمة في يريفان اعتقلت، رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتُهم رئيس مجموعة شركات تاشير بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة
استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.