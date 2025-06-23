https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أسعار-النفط-ترتفع-بشكل-حاد-إثر-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1101947043.html
إعلام: أسعار النفط ترتفع بشكل حاد إثر الضربات الأمريكية على إيران
إعلام: أسعار النفط ترتفع بشكل حاد إثر الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T06:11+0000
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وجاء في تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "ارتفعت أسعار النفط بعد أن ضربت الولايات المتحدة 3 من أهم المواقع النووية الإيرانية وهددت بشن المزيد من الهجمات، ما أدى إلى تعميق الأزمة في الشرق الأوسط وإثارة المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات الطاقة من المنطقة".وأردف أن آخر مرة ارتفع فيها سعر برميل النفط إلى هذا المستوى كانت في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.وأشارت الوكالة إلى أن "سوق النفط تأثر سلبًا بالأزمة، منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، قبل أكثر من أسبوع، حيث ارتفعت العقود الآجلة، وارتفعت أحجام الخيارات، وتغير منحنى العقود الآجلة ليعكس التوترات بشأن شحّ الإمدادات على المدى القريب".وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.
https://sarabic.ae/20250623/إيران-تهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-ما-أهميته-في-التجارة-العالمية؟-1101945874.html
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اقتصاد, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
اقتصاد, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إعلام: أسعار النفط ترتفع بشكل حاد إثر الضربات الأمريكية على إيران
أفادت وسائل إعلام أمريكية بارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.
وجاء في تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "ارتفعت أسعار النفط بعد أن ضربت الولايات المتحدة 3 من أهم المواقع النووية الإيرانية وهددت بشن المزيد من الهجمات، ما أدى إلى تعميق الأزمة في الشرق الأوسط وإثارة المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات الطاقة من المنطقة".
وأضاف التقرير: "ارتفع خام برنت بنسبة 5.7% ليصل إلى 81.4 دولارًا للبرميل".
وأردف أن آخر مرة ارتفع فيها سعر برميل النفط إلى هذا المستوى كانت في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإنه ووفقًا للخبراء، إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، ردًا على الهجمات الأمريكية، و"لو ليوم واحد"، فقد يرتفع سعر برميل النفط بشكل حاد إلى 120 أو حتى 150 دولارًا.
وأشارت الوكالة إلى أن "سوق النفط تأثر سلبًا بالأزمة، منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، قبل أكثر من أسبوع، حيث ارتفعت العقود الآجلة، وارتفعت أحجام الخيارات، وتغير منحنى العقود الآجلة ليعكس التوترات بشأن شحّ الإمدادات على المدى القريب".
وتابعت: "بينما يُمثل الشرق الأوسط نحو ثلث إنتاج النفط الخام العالمي، لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على حدوث انقطاع فعلي في تدفقات النفط الفعلية، بما في ذلك الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز".
وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.