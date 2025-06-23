https://sarabic.ae/20250623/بوتين-حجم-التجارة-بين-روسيا-ومالي-متواضع-لكن-هناك-اتجاه-للنمو-1101967070.html
بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومالي متواضع لكن هناك اتجاه للنمو
بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومالي متواضع لكن هناك اتجاه للنمو
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومالي متواضع، لكنه يشهد اتجاهًا نحو النمو. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T13:28+0000
2025-06-23T13:28+0000
2025-06-23T13:28+0000
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فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس بوتين خلال لقائه مع الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا: "السيد الرئيس، نحن سعداء جدا برؤيتكم. أنا واثق من أن لقائكم ومحادثاتكم اليوم ستكون مفيدة لتطوير علاقاتنا. أهلاً بكم في روسيا".وتابع: "لقد حافظ بلدانا على علاقات جيدة قائمة على الثقة لسنوات عديدة. لقد أقمنا علاقات دبلوماسية قبل 65 عامًا، وواصلنا التعاون طوال هذه السنوات".وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، أن العلاقات بين روسيا ومالي بأنها جيدة، معربًا عن أمله في تطويرها على نفس المنوال.وفي وقت سابق من اليوم، قام الرئيس الانتقالي لمالي أسيمي غويتا بوضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو، ومن المتوقع أن يجري غويتا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20250616/روسيا-بصدد-توقيع-اتفاقيات-حكومية-دولية-مع-مالي-وبوركينا-فاسو--في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1101714640.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أفريقيا, أخبار مالي, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, أفريقيا, أخبار مالي, العالم, فلاديمير بوتين
بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومالي متواضع لكن هناك اتجاه للنمو
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومالي متواضع، لكنه يشهد اتجاهًا نحو النمو.
وقال الرئيس بوتين خلال لقائه مع الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا: "السيد الرئيس، نحن سعداء جدا برؤيتكم. أنا واثق من أن لقائكم ومحادثاتكم اليوم ستكون مفيدة لتطوير علاقاتنا. أهلاً بكم في روسيا".
وأضاف: "نحافظ على علاقاتنا في جميع المجالات. للأسف، لا يزال حجم التبادل التجاري متواضعا للغاية، ولكنه، أولا، يشهد نموا جيدا، وثانيا، والأهم من ذلك، أن هناك مجالات واعدة للتعاون".
وتابع: "لقد حافظ بلدانا على علاقات جيدة قائمة على الثقة لسنوات عديدة. لقد أقمنا علاقات دبلوماسية قبل 65 عامًا، وواصلنا التعاون طوال هذه السنوات".
وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، أن العلاقات بين روسيا ومالي بأنها جيدة، معربًا عن أمله في تطويرها على نفس المنوال.
وقال: "لدينا علاقات ثنائية جيدة، ونأمل في تطويرها على المنوال نفسه. لقد أقمنا تعاونا في مجالات عديدة، منها، النقل، والأمن، والثقافة، والرياضة، والطاقة. واليوم، ندرك أن لدينا تعاونا جيدا مع روسيا، وبفضل هذا نحقق نتائج جيدة".
وفي وقت سابق من اليوم، قام الرئيس الانتقالي لمالي أسيمي غويتا بوضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو، ومن المتوقع أن يجري غويتا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا.